M jak miłość, odcinek 1949: Kinga i Piotrek wkurzą Marysię po rozstaniu z Arturem! Nawet nie zapytają matki o zdanie - ZDJĘCIA

Marysia usłyszy na Deszczowej, że ma wyjechać do SPA. To jej się nie spodoba

Po zdradzie Artura Marysia nie będzie miała głowy do wypoczynku. Rozpad wieloletniego małżeństwa wciąż będzie ją przytłaczał, a myśl o tym, że mąż ma romans z Joanną (Dominika Sakowicz), nie pozwoli jej spokojnie wrócić do codzienności. Kinga i Piotrek zauważą, że Rogowska nie odzyskuje równowagi, dlatego postanowią zorganizować jej wyjazd.

W 1949 odcinku "M jak miłość" ściągną Marysię na Deszczową, ale zamiast zwykłej rozmowy przygotują dla niej gotowy plan. Będą przekonani, że spokojne chwile w SPA na Mazurach, z dala od Grabiny i problemów z Arturem, dobrze jej zrobi. Nie przewidzą jednak, że Rogowska wcale nie będzie miała ochoty na taki prezent.

- Nie, nie ma mowy, nie pojadę. Po pierwsze nie zostawię mamy samej na dwa tygodnie, a po drugie zwyczajnie nie mam ochoty - powie chłodno Marysia.

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Kinga spróbuje ją uspokoić. Zapewni, że razem z Piotrkiem będą regularnie jeździć do Grabiny i zajmą się Barbarą. Przypomni też, że na miejscu jest Agnes (Amanda Mincewicz), więc Marysia nie musi się obawiać, że jej bliscy zostaną bez opieki.

- Tak, tak... - rzuci poirytowana Rogowska. To jednak nie wystarczy, by zmieniła zdanie. Piotrek ujawni wtedy, że już wykupili cały pobyt.

- Mamo, my już wszystko wykupiliśmy, ten pobyt w SPA - doda.

Marysia nie potraktuje tego jako argumentu. Wręcz przeciwnie, fakt, że dzieci podjęły decyzję za nią, tylko ją zirytuje.

- I to ma mnie przekonać? Nie jadę! - utnie.

Krysia przekona Marysię, żeby pomyślała o sobie

Kinga i Piotrek będą musieli przyznać, że ich plan nie spotkał się z entuzjazmem. Wtedy do rozmowy włączy się Filarska (Hanna Mikuć). Zamiast naciskać na Marysię, spróbuje uświadomić jej, że nie może przez cały czas stawiać potrzeb innych ponad własnymi. Ostatecznie Marysia zdecyduje się skorzystać z propozycji Zduńskich, ale nie będzie to entuzjastyczna zgoda. Nawet po zmianie decyzji Rogowska pozostanie rozdarta. Wyjazd na Mazury może pomóc jej złapać oddech, lecz nie sprawi, że z dnia na dzień zapomni o zdradzie męża.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.