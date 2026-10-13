M jak miłość, odcinek 1948: Mariusz agresywny wobec córki! Kasia będzie musiała chronić przed nim córkę - ZDJĘCIA

Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość" po zabójstwie Sowińskiego odsłoni mroczną stronę!

W 1948 odcinku "M jak miłość" śmierć Sowińskiego zacznie coraz mocniej odbijać się na psychice Mariusza. Sanocki zabił rywala w napadzie wściekłości, nie dając mu nawet szansy na spokojne wyjaśnienie tego, co naprawdę łączyło go z Kasią. Po wszystkim będzie jednak musiał wrócić do normalnego życia. Do żony. Do domu. I do małej Zosi...

Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość" spróbuje zachowywać się tak, jakby nic się nie wydarzyło, ale szybko okaże się, że nie potrafi po prostu odciąć się od tego, co zrobił. Będzie coraz bardziej napięty, rozdrażniony i agresywny. Nawet najdrobniejsze rzeczy zaczną wyprowadzać go z równowagi.

Najbardziej przerażające będzie to, że jego wybuchy zaczną dotykać także domowników, którzy nie będą mieli pojęcia, skąd bierze się tak nagła zmiana. Kasia zauważy oczywiście, że z mężem dzieje się coś złego. Nie będzie jednak nawet podejrzewała, że Mariusz próbuje poradzić sobie z faktem, że odebrał życie człowiekowi.

Płacz Zosi w 1948 odcinku "M jak miłość" doprowadzi Mariusza do szału!

W 1948 odcinku "M jak miłość" wystarczy płacz małej Zosi, żeby Sanocki ponownie stracił cierpliwość. Mariusz będzie próbował napisać maila, gdy z drugiego pokoju zacznie dobiegać płacz dziecka. Zamiast potraktować to jak zwyczajną sytuację w domu z małym dzieckiem, natychmiast się zagotuje. Zacznie mieć pretensje do Kasi. Zażąda, żeby żona wreszcie uspokoiła córkę, bo przez jej płacz nie jest w stanie się skoncentrować.

Nie dojdzie do fizycznego ataku na Zosię, ale sama reakcja Mariusza będzie na tyle gwałtowna, że Kasia od razu zwróci uwagę na jego zachowanie. Sanocki, który powinien wiedzieć, że małe dziecko po prostu czasem płacze, potraktuje sytuację tak, jakby Zosia robiła mu to na złość. I właśnie wtedy Sanocka zacznie już otwarcie pytać, co się z nim dzieje...

M jak miłość. Aneta wyjawi, że Jakub jest ojcem córki Kasi. Zwrot w sprawie zaginięcia Sowińskiego!

– Czy możesz wreszcie ją uspokoić?! Próbuję napisać maila i nie mogę się skupić. – Mariusz, ale co się z tobą dzieje? Jesteś ostatnio jakiś rozdrażniony. Może daj sobie pomóc, są różne leki...

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Mariusz staje się coraz bardziej agresywny

W 1948 odcinku "M jak miłość" zachowania Sanockiego nie będzie można już tłumaczyć zwykłym przemęczeniem. Kasia zobaczy, że mąż reaguje nerwowo właściwie na wszystko. Płacz Zosi będzie tylko jednym z kolejnych momentów, kiedy Mariusz pokaże zupełnie inne oblicze.

Sanocka spróbuje zasugerować mu preparaty uspokajające. Jako lekarka będzie chciała znaleźć racjonalne wyjaśnienie i sposób, żeby pomóc mężowi opanować napięcie. Problem w tym, że w 1948 odcinku "M jak miłość" Mariusz nie będzie chciał żadnej pomocy.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.