M jak miłość, odcinek 1948: Kasia wyciągnie z Anety plotki o zaginięciu Sowińskim. Pozna fatalne położenie Olka, ale nic z tym nie zrobi - ZDJĘCIA

Kłamliwa Kasia wyciągnie z Anety plotki o Sowińskim w 1948 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Kasia przyjdzie do Anety do kliniki, nadal nie powie całej prawdy na temat wielkich problemów. Aneta nie zdaje sobie sprawy, że przyjaciółka mierzy się z czymś więcej, niż sfałszowane badania na ojcostwo. Sowiński zaginął i póki co tylko Mariusz (Mateusz Mosiewicz) zna prawdę o tym, co zaszło w mieszkaniu dyrektora. Mąż Kasi zabił rywala, ale ona widzi dziwne, agresywne zachowania partnera i wiele dziwnych zbiegów okoliczności.

Kiedy Kasia wpadnie do Anety z wizytą, usłyszy o problemach Olka, którego wezwą na przesłuchanie. Nie jest tajemnicą, że Chodakowski pozostawał w dużym konflikcie z Sowińskim, a mężczyzna zniknął tuż po wybuchowej kłótni z Olkiem pod kliniką. Policja mocno interesuje się mężem Anety, bo miał motyw, by zaszkodzić i skrzywdzić Chodakowskiego. Kasia natomiast wie, że dyrektor nienawidził Olka, a z nią miał romans i to tylko dlatego, że cały czas szantażował ją faktem sfałszowanych badań na ojcostwo.

Kasia dowie się o problemach Olka, ale niewiele z tym zrobi

Aneta w 1948 odcinku "M jak miłość" powie wprost o kłopotach, które dopadają Olka. Chociaż Kasia będzie w posiadaniu wiedzy o podłych działaniach Sowińskiego, nic się nie odezwie... Wręcz wyciągnie z przyjaciółki więcej informacji.

- Wiadomo już co z tym Sowińskim? - Nie, nic nie wiadomo, ale chodzą różne plotki... No wiesz, ludzie są różni. Wygadują różne głupoty. W ogóle nie zwracają uwagi na to, że to komuś może zniszczyć życie. On się gdzieś ukrywa, pewnie się świetnie bawi na myśl o tym, że teraz Olka ciągają po sądach... Znaczy po komisariatach ciągają. Nieważnie, nie chce mi się na ten temat rozmawiać... Ty mi lepiej powiedz, co w wiadomej sprawie... Pogadałaś już z Mariuszem? - zapyta Aneta.

Kasia nie obroni Olka w "M jak miłość"

Kasia nie powie słowem o tym, że dyrektor ją szantażował i próbował wymusić, by zniszczyła Olka. To pewnie pomogłoby Chodakowskiemu, ale lekarka zachowa milczenie. Widać będzie, że zastanawia się nad tym, jak uniknąć poważnych konsekwencji swoich kłamstw.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.