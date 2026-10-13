M jak miłość, odcinek 1948: Aneta uratuje związek Kamy i Marcina. Takiej sztuczki Chodakowski się nie spodziewa - ZDJĘCIA

Kama wściekła na Marcina w 1948 odcinku "M jak miłość"

Kamę rozjuszy znalezisko w samochodzie męża, co oczywiście będzie kolejną zagrywką Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska). Pani prezes najpierw uda się na trening do miejsca, gdzie regularnie pojawia się Chodakowski, a potem rzuci do auta swoją szminkę, by doprowadzić do kłótni między detektywem a Kamą. I faktycznie, początkowo Ślązaczka rozkręci aferę, będzie zazdrosna, a mąż poirytowany. Jednak kiedy do akcji wkroczy Aneta, nagle sprawy zmienią obrót.

Rady Anety uratują relację Kamy i Marcina w 1948 odcinku "M jak miłość"

Aneta podejdzie do kłótni Chodakowskich nieco inaczej. Zadziorny charakterek lekarki spowoduje, że fryzjerka nakręci się na inne podejście.

- Zaglądałam do tego telefonu, przeczytałam tę wiadomość, okazało się, że odesłał ją do Jakuba - wyzna Kama Anecie, zdradzając przyjaciółce, że grzebała w telefonie Chodakowskiego, by znaleźć dowody ewentualnego romansu. - Wiesz jak mi było głupio... - doda fryzjerka.

- Przyłapał cię? - zapyta Aneta.

- Nie... Chyba nie.

- Słuchaj, na przyszłość zapamiętaj - nigdy w życiu się nie przyznawaj. Jak cię złapie za rękę, mów, że nie twoja ręka - uzna twardo lekarka. - Wieczorem musisz mu to jakoś wynagrodzić...

Namiętne chwile Kamy i Marcina

Kama weźmie sobie rady Anety do serca i kiedy wróci z mężem do mieszkania, dosłownie rzuci się na Chodakowskiego. Wylądują w łóżku, a o Domańskiej nie będzie już ani wspomnienia. Ślązaczka poczuje, że mąż kocha tylko ją, a ona sprawnie zwróci jego całą uwagę na siebie.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.