M jak miłość, odcinek 1947: Marysia nie da Arturowi drugiej szansy! W rozmowie z matką postawi sprawę jasno - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1947: Barbara będzie błagać Marysię, żeby wybaczyła Arturowi!

W 1947 odcinku "M jak miłość" minie już tydzień od wyprowadzki Artura z domu w Grabinie. Marysia wyrzuci męża po tym, jak dowie się o jego zdradzie, ale nie zrobi tego od razu. Ze względu na ślub Natalii (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg) postanowi zaczekać, aby nie zepsuć młodym tak ważnego dnia. Dopiero po uroczystości Rogowska zażąda, by niewierny mąż spakował swoje rzeczy i się wyprowadził.

Marysia nadal będzie unikała kontaktu z Arturem, choć ten nie zamierza pogodzić się z rozpadem małżeństwa. Rogowski nagra żonie wiadomość głosową, w której zapewni, że zrobi wszystko, aby naprawić swoje błędy. Zaproponuje nawet wspólną terapię, licząc na to, że Marysia jeszcze raz mu zaufa. Rogowska odsłucha jego wyznanie i przez chwilę nie wykluczy, że kiedyś zmieni zdanie. Jednak już następnego dnia jej nastawienie będzie zupełnie inne! Co ciekawe, w 1947 odcinku "M jak miłość" po stronie Artura stanie również Barbara! Seniorka rodu Mostowiaków doskonale będzie wiedziała, jak bardzo zięć zranił jej córkę, ale mimo wszystko uzna, że warto spróbować uratować ich rodzinę. W końcu sama zobaczy, w jak fatalnym stanie znajduje się Rogowski po rozstaniu z Marysią. To właśnie dlatego postanowi porozmawiać z córką i nakłonić ją do pojednania.

Marysia w 1947 odcinku "M jak miłość" ostro odpowie Barbarze! Nie będzie chciała słuchać o cierpieniu Artura

W 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara spróbuje przemówić Marysi do rozsądku. Zacznie przekonywać córkę, że nie powinna podejmować tak ważnej decyzji pod wpływem emocji. Przypomni jej o wspólnie spędzonych latach, rodzinie, dzieciach i wnukach. Wspomni również o Agnes, która dopiero niedawno pojawiła się w ich życiu. Jednak zamiast oczekiwanej zgody usłyszy od Marysi pytanie, które zupełnie zmieni ton ich rozmowy. Rogowska nie będzie rozumiała, dlaczego matka skupia się na przyszłości całej rodziny, a nie na jej własnym cierpieniu. Przecież to właśnie ona została zdradzona i straciła zaufanie do człowieka, z którym chciała spędzić resztę życia!

Barbara nie zamierza jednak odpuszczać. W 1947 odcinku "M jak miłość" wyjawi, że Artur pojawił się kilka dni wcześniej w Grabinie, aby zabrać swoje rzeczy. Seniorka zobaczyła wtedy, jak bardzo przeżywa rozstanie z żoną. Rogowski zrobił na niej wrażenie człowieka kompletnie załamanego, dlatego poprosi Marysię, by przynajmniej zgodziła się go wysłuchać. Marysia stanowczo odrzuci jednak prośbę matki! Uzna, że Artur nie ma jej już nic do powiedzenia. Co więcej, sama poprosi Barbarę, aby choć przez chwilę spróbowała spojrzeć na całą sytuację z jej perspektywy. Dla Rogowskiej będzie to wyjątkowo bolesne, że nawet najbliższa osoba zamiast ją wesprzeć, będzie próbowała przekonać ją do powrotu do niewiernego męża.

- Maryniu, spróbuj uratować to małżeństwo. Waszą rodzinę. Co powiecie dzieciom, wnukom? A co z Agnes? - A co ze mną? - Artur wie jak cię zranił. Żebyś ty widziała jak on wygląda, jak wrak człowieka... - Rozmawiałaś z nim? - Nie, on wpadł tu kilka dni temu po swoje rzeczy. Kochanie ja cię tylko o jedno proszę, wysłuchaj go. - Artur nie ma mamo już nic do powiedzenia. Proszę cię zastanów się, co ze mną...

M jak miłość, odcinek 1947: Marysia nie wybaczy Arturowi! Nawet Barbara nie przekona jej do zmiany decyzji

W 1947 odcinku "M jak miłość" rozmowa z Barbarą tylko utwierdzi Marysię w przekonaniu, że nie chce po raz kolejny dawać Arturowi szansy. Rogowska doskonale będzie wiedziała, że jej mąż żałuje tego, co zrobił, ale nie uzna jego cierpienia za wystarczający powód do pojednania. Tym bardziej że sama będzie musiała zmierzyć się z ogromnym rozczarowaniem i poczuciem zdrady.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość"? Data i godzina emisji

1947 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, o godzinie 20:50 w TVP2.