M jak miłość, odcinek 1934: Taki skończy Jabłoński. Paulina wreszcie uwolni się od męża gangstera - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1934 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się w 1934 odcinku "M jak miłość", kiedy Igor Jabłoński, podszywając się za Magdę, ściągnie Paulinę do bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). W ten sposób będzie chciał porwać żonę! Ponieważ Paulina nie ulegnie szantażowi Igora, gangster dosypie jej do kawy narkotyk - tabletkę gwałtu.

Jabłoński porwie Paulinę, ale w 1934 odcinku "M jak miłość" Magda ją uratuje!

I właśnie wtedy w 1934 odcinku "M jak miłość" pojawi się Magda, która zamieni filiżanki. Dzięki niej to Jabłoński, a nie jego żona, wypije kawę z narkotykiem. Gangster nie będzie niczego podejrzewał. Nie uzna Magdy za przeszkodę do realizacji swojego celu.

M jak miłość. Ostateczne starcie z Jabłońskim! Podstępem zwabi Paulinę, ale Magda będzie sprytniejsza!

M jak miłość. Magda uratuje Paulinę przed Jabłoński. Narazi dla niej własne życie

- Jabłoński całe życie musiał sobie radzić z różnymi problemami. Cały czas utrzymywał się na powierzchni. Jego determinacja w osiągnięciu celu jest na tyle silna, że nie zważa na koszty. Jest skuteczny, cwany i niebezpieczny... Jabłoński musi osiągnąć cel. Dla niego nie jest istotne, czy Paulina będzie go kochać. Musi ją mieć przy sobie, bo tak chce. To jest dla niego absolutny priorytet. Nie wydaje mi się, żeby Magda była w jego pojęciu osobą, która mogłabym mu to utrudni - zapowiada Marcin Piętowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jabłoński straci przytomność po narkotyku 1934 odcinku "M jak miłość"

Chwilę później w 1934 odcinku "M jak miłość" Igor wyprowadzi Paulinę z bistro do auta i ruszą w drogę. Narkotyk zacznie działać na tyle szybko, że nim Jabłoński wyjdzie z miasta, nagle straci przytomność. Na szczęście zdoła zatrzymać samochód na poboczu. Przerażona Paulina od razu wezwie policję i Magdę! Kiedy karetka pogotowia zabierze nieprzytomnego Igora do szpitala, obie kobiety pojadą na posterunek policji, żeby złożyć tam zeznania.

Taki będzie koniec Jabłońskiego w 1934 odcinku "M jak miłość"

Na komisariacie pojawią się też Kamil (Marcin Bosak) i Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek), którzy w 1934 odcinku "M jak miłość" przekażą Paulinie dobre wieści.

- Pewnie chciał cię wywieźć za granicę, mając pewność, że nie uciekniesz mu gdzieś po drodze. A później by cię przetrzymywał, nie wiem ile - zacznie Kamil.

- I tak bym nie uciekła. Wychodziłam z tego bistro jak w jakimś transie. Gdyby Magda nie...

- Słuchajcie, jest decyzja sądu o areszcie tymczasowym. Dla ochroniarza też. Obaj posiedzą w areszcie aż do procesu - ogłosi Budzyński.

- To naprawdę koniec? - zapyta z niedowierzaniem Paulina.

- Na to wychodzi...

- W końcu jestem bezpieczna. Muszę stanąć na własne nogi - doda żona Jabłońskiego.