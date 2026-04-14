M jak miłość, odcinek 1929: Aneta zmusi Kasię, żeby przyznała się Jakubowi, że to on jest ojcem jej córki. Już nie będzie kłamać? - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” Aneta odkryje prawdę o biologicznym ojcu Zosi, podsłuchując rozmowę Kasi. Szok i niedowierzanie szybko ustąpią miejsca gniewowi i stanowczości, bo dla Chodakowskiej będzie jasne, że tak poważnego kłamstwa nie da się dłużej ukrywać. Kiedy tylko nadarzy się okazja, Aneta skonfrontuje się z Kasią i zażąda wyjaśnień. To będzie moment, w którym Karska nie będzie miała już żadnej drogi ucieczki.

Aneta wściekła na Kasię w 1929 odcinku "M jak miłość" za bezczelne kłamstwo lekarki

- Czy to... o tej zamianie wyników... to prawda? - zapyta wprost Chodakowska. Podłamana Sanocka zagryzie usta i zamilknie. Nagle wybuchnie gwałtownym płaczem i zasłoni twarz.

- O Boże... - podłamie się Chodakowska.

- Nie mów nikomu, błagam, nikt nie może się dowiedzieć! Jeśli powiesz... - poprosi Sanocka

- O, jeszcze i szantaż! Pięknie... (...) Kaśka, musisz się przyznać, jakoś to wyprostować...

- Ale jak? Mam im powiedzieć prawdę? Jakubowi i Mariuszowi?!

Chodakowska nie będzie miała wątpliwości.

- Jeśli nie ty, ja to zrobię.

- Boże... Ty sobie nie zdajesz sprawy... Przecież oni mnie znienawidzą... To będzie koniec! Koniec wszystkiego, nie rozumiesz

- Szczerze? Nic mnie to nie obchodzi! Ja tego nie ogarniam! W głowie mi się nie mieści, jak mogłaś zachować się tak podle, zrobić coś tak okrutnego... Tak okrutnego przede wszystkim dla swojej córki... - ostro stwierdzi Aneta. (cytaty światseriali.interia.pl)

Ta rozmowa w 1929 odcinku „M jak miłość” będzie dla Kasi prawdziwym koszmarem. Jej największy sekret wyjdzie na jaw, a osoba, której ufała najbardziej, nie tylko nie stanie po jej stronie, ale wręcz zmusi ją do zmierzenia się z konsekwencjami.

Ultimatum Anety w 1929 odcinku "M jak miłość"

Aneta nie będzie miała wątpliwości, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) ma prawo wiedzieć, że to on jest ojcem Zosi. Tak samo jak Mariusz (Mateusz Mosiewicz), który również żyje w kłamstwie. Dla niej to sprawa fundamentalna, chodzi o prawdę, odpowiedzialność i dobro dziecka, które nie powinno być ofiarą manipulacji dorosłych.

W 1929 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że Chodakowska nie pozwoli Kasi dalej brnąć w kłamstwo. Postawi ultimatum: albo sama przyzna się do wszystkiego, albo zrobi to za nią. To właśnie ten moment może przesądzić o dalszych losach wszystkich bohaterów.

Czy Kasia zdecyduje się powiedzieć prawdę i zmierzyć z reakcją Jakuba? A może do samego końca będzie próbowała ratować swoje życie, które sama doprowadziła na skraj przepaści? Chyba nie ma wyjścia.