M jak miłość, odcinek 1898: Magda po wyjściu z aresztu podejmie ostateczną decyzję w sprawie fundacji! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Co będzie z Magdą, która w 1898 odcinku "M jak miłość" zostanie uwolniona z aresztu, ale nie dojdzie do siebie, po tym co przeżyła za kratkami? Powrót do domu przyniesie Magdzie spokój, lecz dotrze do niej także to, że musi podjąć jedną w ważniejszych decyzji w życiu! Odsiadka w areszcie uświadomi Budzyńskiej, że w jednej chwili może wszystko stracić, że życie jest nieprzewidywalne i nawet w pobliżu niej są ludzie, którzy chcą ją skrzywdzić.

Magda w 1898 odcinku "M jak miłość" oczyszczona z zarzutów kradzieży pieniędzy fundacji

Chociaż prokurator (Marcin Kaleta) w 1898 odcinku "M jak miłość" wycofa zarzuty przeciwko Magdzie, sprawiedliwości stanie się zadość, nie będzie już oskarżona o defraudację pieniędzy fundacji, to pozostanie w niej uczucie żalu, wstydu, że spędziła tyle dni w celi. Tylko dlatego, że padła ofiarą zemsty braci Święcickich, działającego na ich zlecenie prezesa Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski). Hojna darowizna dla fundacji Magdy na rzecz potrzebujących dzieci okaże się jednym wielkim kłamstwem!

Czy fundacja Magdy przestanie działać w 1898 odcinku "M jak miłość"?

Na ostateczną decyzję Magdy w 1898 odcinku "M jak miłość", czy fundacja ma dalej działać, będą mieli wpływ Kinga i Andrzej. Najbliższa przyjaciółka i mąż zapewnią Budzyńską, że muszą dalej walczyć, bo zło nie może zwyciężyć, dzieci nie mogą płacić za to, że tacy dranie jak Święciccy czy Baczewski chcą rozgrywać ich kosztem własne sprawy.

Magda i Kinga w 1898 odcinku "M jak miłość" postanowią kontynuować działalność "Fundacji dla Dzieci i Młodych Dorosłych", a Budzyński obieca żonie, że będzie ją wspierał, pomagał jej we wszystkich trudniejszych sprawach prawnych. Szczególnie w kontaktach z darczyńcami, żeby nie trafił się drugi taki oszust jak Baczewski.