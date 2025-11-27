M jak miłość, odcinek 1897: Piotrek nowym prawnikiem Pawła. Staną przed sądem przeciwko Walatowi

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dramatyczny wypadek Franki Pawła wstrząsnął całą rodziną. Małżeństwo jechało spokojnie do domu, kiedy na ich pas wjechał młody Walat, kompletnie ignorując przepisy i zdrowy rozsądek. Dezorientacja była na tyle silna, że samochód Zduńskich został poważnie uszkodzony, a Frankę zabrano do szpitala. Choć fizycznie doszła do siebie, konsekwencje tamtego dnia ciągną się za nimi do dziś.

Młody Walat stanie przed sądem. Piotrek prawnikiem Pawła w 1897 odcinku "M jak miłość"

Gdy ruszyły procedury w sprawie Walata, zaangażowanych w śledztwo było kilka osób, w tym bliscy Zduńskich. Paweł po wypadku myślał tylko o zdrowiu żony i był zbyt rozbity, by samemu dopilnować formalności. W kiepskiej sytuacji pomagał m.in. doświadczony detektyw Marcin (Mikołaj Roznerski), który rozgryzł sprawę. Podobnie jak Piotrek oraz Budzyński (Krystian Wieczorek).

W 1897 odcinku "M jak miłość" Piotrek pojawi się w roli oskarżyciela posiłkowego, działając w imieniu Franki i Pawła. Dokładnie przeanalizuje dokumentację medyczną, raport z miejsca zdarzenia i opinię biegłych. Przygotuje też wystąpienie, które jasno pokaże, że to brawura i lekkomyślność młodego kierowcy doprowadziły do tragedii. Nie chodzi o surową zemstę, lecz o sprawiedliwość i o to, by podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości.

Piotrek wygra z Walatem w sądzie?

Dla Pawła konfrontacja ze sprawcą na sali sądowej będzie bolesnym doświadczeniem, ale nie będzie musiał przechodzić przez to samotnie. Piotrek przejmie cały ciężar starcia z Walatem, dając bratu i bratowej poczucie, że ktoś walczy za nich do końca. Dzięki jego zaangażowaniu sprawa ma szansę zakończyć się tak, jak oczekują Zduńscy, czyli rzetelnym i sprawiedliwym wyrokiem.