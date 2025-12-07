M jak miłość, odcinek 1895: Agnes ucieknie z Grabiny przed Martinem! Tylko tak uratuje Rogowskich przed okrutnym kochankiem - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Blady strach padnie na Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość", kiedy podczas spaceru po Grabinie zorientuje się, że Martin już tu jest, że lada moment ją odnajdzie, bo będzie podążał tropem Artura Rogowskiego! Zbyt dobrze zna swojego byłego kochanka, by mieć jakiekolwiek wątpliwości co do jego zamiarów. Ucieczka z Niemiec przed Martinem miała Agnes zagwarantować spokój, lecz nawet Grabina nie będzie już bezpiecznym schronieniem.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1895: Martin namierzy Rogowskiego w przychodni. Znajdzie też do Agnes? Niemiec posunie się do wszystkiego - WIDEO

- Martin to jest szalony człowiek, więc jest zdolny do wszystkiego. Agnes się bardzo boi, że Martin może jej zabrać to, co jest dla niej najcenniejsze, czyli jej nową rodzinę. Dlatego ukrywa się, żeby zakończyć ten horror... - wyjaśniła Amanda Mincewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Agnes ucieknie przed Martinem w 1895 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że jedynym wyjściem dla Agnes w 1895 odcinku "M jak miłość" będzie ponowna ucieczka. Tym razem także od Rogowskiego, któremu nie zdąży powiedzieć, że jest jej ojcem. Nie odważy się bowiem wyjawić wyników badań DNA potwierdzających, że jest córką Artura. Jedyną osobą, która pozna prawdę będzie Basia (Karina Woźniak), ale przyrodnia siostra Agnes zachowa dyskrecję.

Pożegnanie Agnes z Basią w 1895 odcinku "M jak miłość"

Śledząc Rogowskiego w 1895 odcinku "M jak miłość" Martin zjawi się najpierw w przychodni w Lipnicy, a potem będzie wypytywał o rodzinę Artura mieszkanki Grabiny przed wiejskim sklepem. Dosłownie w ostatniej chwili Agnes ucieknie przed prześladowcą. Jak tylko przekroczy próg domu w Grabinie, pobiegnie do mieszkania na poddaszu, w pośpiechu spakuje walizkę i wyjedzie. Przed domem będzie już na nią czekała taksówka.

Tylko z Basią Agnes pożegna się przed wyjazdem w 1895 odcinku "M jak miłość", ale nie wyjaśni czemu tak nagle ich opuszcza.

- Muszę wyjechać! Przeproś wszystkich, później zadzwonię i wszystko wyjaśnię… Tak się cieszę, że cię poznałam, że jesteś… I na razie nic nikomu nie mów! Obiecujesz? - rzuci na pożegnanie. A kiedy wsiądzie do taksówki na werandzie pojawi się Rogowski, który nie zdąży już Agnes zatrzymać.