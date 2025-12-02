M jak miłość, odcinek 1894: Kacper uratuje pijaną Basię. Nie zniesie myśli, że ma siostrę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1894 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1894 odcinku "M jak miłość" Basia dowie się, że Agnes jest córką Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), a więc jej przyrodnią siostrą. Nastolatka przypadkiem znajdzie wynik testu DNA, który Agnes wcześniej wykonała w tajemnicy, pobierając próbkę z kubka ojca. Zszokowana Rogowska nie będzie w stanie opanować emocji. Po odkryciu prawdy ucieknie z mieszkania i wsiądzie do samochodu z Kacprem, chcąc odsunąć od siebie myśli i przetrawić szokującą wiadomość. Niby będą mieli udać się na imprezę do kolegi, ale i to nie wyjdzie.

Załamana Basia sięgnie po wino. Kacper spróbuje uratować Rogowską w 1894 odcinku "M jak miłość"

Podczas jazdy samochód nagle zacznie szwankować. Wtedy Basia, wciąż pod wpływem emocji, sięgnie po wino, które miało trafić w prezencie do znajomego. Wpadnie w wir myśli, niemal wykręcając numer do ojca, by skonfrontować się z nim po odkryciu prawdy o Agnes. Ostatecznie powstrzyma się przed rozmową, ale wciąż będzie wyraźnie zdenerwowana. Kacper spróbuje naprawić pojazd, jednocześnie zauważając, że przyjaciółka jest w kiepskim stanie.

– Chyba będzie kicha z tą imprezą, wiesz? – zauważy Kacper, próbując naprawić samochód.

– I tak nie chciałam tam jechać – odpowie Basia, próbując ukryć emocje.

– Hej, a ty co? To dla Miłosza miało być! Nigdy nie piłaś, a teraz nagle pół butelki wychylasz? Jak cię zetnie, to co ja wtedy zrobię? Twoi rodzice mnie zabiją! Daj to! – Kacper nie ukryje złości, widząc, że Basia sięgnęła po alkohol. – To Michał, prawda? Widzę, że ostatnio w ogóle się ze sobą nie spotykacie… A może on już w ogóle nie jest tobą zainteresowany, co? – doda chłopak, zupełnie nieświadomy, że prawdziwy powód sięgnięcia po wino jest inny.

Kacper narazi się na gniew Basi

Basia nie ujawni Kacprowi, że chodzi o Agnes i odkrytą prawdę o tym, że Niemka jest jej siostrą. Chłopak będzie próbował powstrzymać nastolatkę, ale ta w stanie emocjonalnym ucieknie z butelką. W tym momencie do akcji wkroczy Agnes. Widząc Basię w takim stanie, po cichu zaniesie ją do mieszkania, aby nie pokazała się Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i babci Barbarze (Teresa Lipowska). W mieszkaniu, na poddaszu, Basia wybełkocze pod wpływem alkoholu pretensje.

– Ja wiem, kim ty jesteś! Jak on mógł tak… - wyjęczy Basia.

Nastolatka trudno zniesie szokujące wieści. Prawda będzie ją sporo kosztowała.