M jak miłość, odcinek 1893: Budzyński złamie prawo, by zobaczyć aresztowaną Magdę! Sąd jej nie wypuści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowanie Magdy w 1892 odcinku "M jak miłość", oskarżenie jej o kradzież pieniędzy fundacji dla dzieci, będzie misternie zaplanowaną intrygą, za którą stoi haker Błażej Święcicki (Adrian Budakow), jego starszy brat, który siedzi w więzieniu, Kazimierz Święcicki (Artur Paczesny) oraz ich wspólnik, prezes Jan Baczewski (Arkadiusz Głogowski).

Jak Święcicki i prezes Baczewski w 1892 odcinku "M jak miłość" wrobią Magdę w kradzież pieniędzy fundacji?

Ten ostatni przeleje na konto fundacji Magdy milion złotych darowizny, a później oskarży ją zawłaszczenie dotacji, którą wpłacił dla potrzebujących dzieci. Jak to się stanie, że pieniądze znikną z konta? Załatwi to młody Święcicki, który znów włamie się do komputera Magdy, a także na rachunek bankowy fundacji.

Zatrzymana przez policję Magda w 1892 odcinku "M jak miłość" trafi na przesłuchanie, a potem do aresztu. Niestety Andrzej nie zdoła uratować żony przed odsiadką. Nic nie wskóra też jej adwokat Piotrek Zduński. Tak przebiegnie zemsta odsiadującego wyrok więzienia Święcickiego i jego brata.

Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" nie wyjdzie z aresztu! Piotrek nic nie zdziała

Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" znajdzie się w naprawdę ciężkiej sytuacji, a szanse na jej uwolnienie z aresztu będą niewielkie. Mimo wysiłków Piotrka, który spróbuje przekonać prowadzącego śledztwo policjanta Przewrockiego (Remigiusz Jankowski), że Budzyńska nie musi siedzieć za kratkami, bo jest prawniczką i będzie współpracowała z policją aż do wyjaśnienia sprawy kradzież darowizny dla fundacji. Nie przyzna się do winy, że to ona przywłaszczała milion złotych.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1892: Magda oskarżona o kradzież pieniędzy fundacji. Aresztują ją wskutek zemsty Święcickiego - ZDJĘCIA

Czy Budzyński w 1893 odcinku "M jak miłość" znajdzie sposób, jak uwolnić Magdę z aresztu?

Odsiadka Magdy w areszcie w 1893 odcinku "M jak miłość" będzie nie do zniesienia dla Andrzeja, który nie poradzi sobie z tym, że żona została niesłusznie oskarżona, że postawiono jej poważne zarzuty i może spędzić za kratkami wiele tygodni, a może nawet miesięcy! Budzyński zrobi wszystko, by spotkać się z Magdą, pocieszyć ukochaną, zapewnić, że tak jej nie zostawi. Andrzej będzie też gotów nawet złamać prawo, żeby ustalić, kto wrobił Magdę w kradzież.

Sąd zatrzyma Magdę za kratkami w 1893 odcinku "M jak miłość" na czas śledztwa policji!

Decyzja sądu w 1893 odcinku "M jak miłość" nie pozostawi złudzeń - Magda zostanie w areszcie do czasu zakończenia śledztwa policji, zabezpieczenia śladów na koncie fundacji i zebrania dowodów.