M jak miłość, odcinek 1885: Przełom w sprawie Dominika Walata! Winny wypadku Zduńskich w końcu wpadnie w ręce policji

"M jak miłość" odcinek 1885 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1885 odcinku "M jak miłość" Dominika Walata w końcu dosięgnie sprawiedliwość! I choć do tej pory syn wpływowego Walata pozostawał nieuchwytny i to właśnie za sprawą swojego ojca, który najpierw nie dopuścił do jego przesłuchania, a następnie okłamał policjantów, że w czasie, gdy doszło do wypadku Zduńskich jego syn leżał chory w domu, co on oczywiście później potwierdzi, to prawda jednak wyjdzie na jaw!

Tym bardziej, że policjanci nie uwierzą w wersję zdarzeń Walatów, a Basia (Karina Woźniak) z Kacprem (Bartosz Ziewiec) dojdą do tego, że jest ona nieprawdziwa, gdy podsłuchają rozmowę kolegów Dominika, z której wyjdzie, że tego dnia wcale nie leżał on chory w łóżku, tylko pił z nimi piwo w pubie "Na górkach". I wówczas Dominik natychmiast zostanie wezwany na przesłuchanie, ale oczywiście do niczego się nie przyzna. Tyle, że już w 1885 odcinku "M jak miłość" nie będzie na to żadnych wątpliwości!

To nagranie pogrąży Dominika Walata w 1885 odcinku "M jak miłość"!

I nawet nie dlatego, że Walat sam do wszystkiego się przyzna, gdy napadnie na niego wściekły Paweł (Rafał Mroczek), który po wyjściu ze szpitala wszystko sobie przypomni i sam postanowi mu wymierzyć sprawiedliwość, gdyż Natalka (Dominika Suchecka) i Adam (Patryk Szwichtenberg) bez twardych dowodów nie będą go w stanie zatrzymać! A przez to, że w 1885 odcinku "M jak miłość" pojawi się niepodważalny dowód w sprawie, którego nawet wpływowy Walat już nie będzie w stanie podważyć!

Zdradzamy, że w 1885 odcinku "M jak miłość" policja nagle dostanie nagranie, które faktycznie potwierdzi, że tego dnia chorego Dominika wcale nie było w domu, gdyż chłopak wcale nie czuł się źle, bo tego dnia rzeczywiście przebywał w pubie "Na górkach" ze swoimi kolegami! I wówczas już wyjdzie na jaw, że obaj Walaci kłamali i już nie będzie zmiłuj!

Sprawca wypadku Zduńskich wreszcie trafi za kratki w 1885 odcinku "M jak miłość"!

W 1885 odcinku "M jak miłość" Natalka i Adam w końcu zatrzymają Dominika, który będzie odpowiedzialny za wypadek Franki, Pawła i Antosia! Młody Walat w końcu trafi za kratki za to, co zrobił Zduńskim, a w tym przede wszystkim góralce, która musiała walczyć przez niego o życie, a po wszystkim będzie mieć jeszcze przez niego traumę!

Ale w 1885 odcinku "M jak miłość" Dominik wreszcie za to odpowie i już dłużej nie pozostanie bezkarny! A Zduńscy, jak i wszyscy mieszkańcy Grabiny w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą, gdyż wiejski chuligan już nie będzie siał postrachu, bo trochę za to posiedzi, gdyż nie będzie już odpowiadał wyłącznie za doprowadzenie wypadku, nieudzielenie pomocy poszkodowanym i niezawiadomienie służb, ale także składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa!