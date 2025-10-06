M jak miłość, odcinek 1885: Magda w podwójnym szoku! Wpadnie w pułapkę przygotowaną przez brata Święcickiego – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Błażej Święcicki (Adrian Budakow) wypełnia wolę starszego brata Kazimierza (Artur Paczesny). By uwolnić się od niego raz na zawsze, realizuje plan pognębienia znienawidzonej przez niego Magdy. Jest ekspertem ds. bezpieczeństwa cyfrowego, więc włamanie się do jej laptopa było dla niego błahostką.

Błażej mści się na Magdzie zamiast Święcickiego w „M jak miłość”

Błażej, chociaż to wykształcony i ceniony profesjonalista w swojej branży, niewiele różni się od brata kryminalisty. Także nie waha się łamać prawa, tyle że jeszcze nie został za to skazany. W „M jak miłość” Święcicki włamał się do laptopa Magdy, wykorzystując to, że nie zakleiła kamerki w komputerze. Podglądanie Budzyńskich sprawiło mu mnóstwo frajdy, podobnie jak pisanie niepochlebnych recenzji Siedliska. Błażej i Kazimierz to bracia nie tylko z nazwy – naprawdę są do siebie podobni.

Darowizna dla fundacji Magdy w 1885 odcinku „M jak miłość”

W 1885 odcinku „M jak miłość” piękny dzień w Grabinie przyniesie Magdzie dwie wielkie niespodzianki. Pierwsza z nich zupełnie ją zaskoczy, choć przecież nie powinna. Dowie się, że Dima postanowił ożenić się z Julią (Marta Chodorowska). Choć to zupełnie naturalne – Malicka jest przecież w ciąży - Budzyńska będzie trochę zawiedziona, jakby liczyła na to, że do tego nie dojdzie.

Już sama wiadomość o tym, że Julia spodziewa się dziecka, wprowadzi zamieszanie w życie Magdy i Andrzeja (Krystian Wieczorek), chociaż to przecież nie powinno ich w ogóle obchodzić. Pomimo tego będą poirytowani.

Drugie zaskoczenie będzie przyjemne i dopiero z czasem Budzyńska się przekona, że powinna była podejść do rzeczy z dużą dozą ostrożności i nie ekscytować się zawczasu. Ucieszy się z wielkiej darowizny dla fundacji od pewnej firmy. Ale nie będzie wiedzieć, że stoi za nią Błażej, który chce ją zrujnować.