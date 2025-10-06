M jak miłość, odcinek 1883: Marysia pozna straszny sekret córki Hoffmana! Nie zdąży uratować przed nim Kingi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Milczenie Sary o obsesji Hoffmana na punkcie Kingi w 1883 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do wstrząsających wydarzeń w domu Zduńskich! Tym razem nieobliczalny Darek zaplanuje atak na Kingę w taki sposób, żeby wykorzystać sąsiadkę i zaspokoić swoje chore żądze. Dlaczego Sara będzie kryła zboczonego ojca po tym, jak znajdzie w jego aparacie zdjęcia rozebranej Zduńskiej? Ze strachu, że nikt jej nie uwierzy, a Darek zrobi z niej niezrównoważoną psychicznie nastolatkę!

Mroczny sekret Sary wyjdzie na jaw w 1883 odcinku "M jak miłość"?

Właśnie z tego powodu w 1883 odcinku "M jak miłość" Sara skorzysta z zaproszenia Lenki (Olga Cybińska) i razem z przyjaciółką pojedzie do Grabiny. Wcześniej córka Zduńskich stanie się świadkiem okrutnej sceny w domu Hoffmana! Lenka zobaczy na własne oczy, jak Darek wyżywa się na Sarze, jak poniża nastolatkę, wytykając jej, że swoich zachowaniem i wyzywającymi strojami prowokuje innych, by tak ją traktowali!

Wizyta Sary w Grabinie nie pozwoli jej zaznać spokoju, bo w 1883 odcinku "M jak miłość" córka Hoffmana nie przestanie myśleć o tym, że Kinga może być w niebezpieczeństwie, że to właśnie ją Darek upatrzył sobie jako swoją ofiarę. A przecież Zduńska zostanie w domu przy Deszczowej bez żadnej ochrony, bez Piotrka (Marcin Mroczek) i dzieci.

Marysia w 1883 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Sara kryje swojego ojca Hoffmana

Dziwne zachowanie Sary w 1883 odcinku "M jak miłość" zauważy Marysia, która po rozmowie z Lenką zorientuje się, że jej przyjaciółką dzieje się coś złego, że coś dręczy córkę Hoffmana. Wnuczka Rogowskiej nie zdradzi jednak żadnych szczegółów. Nie będzie chciała zawieść Sary, której obiecała dyskrecję w sprawie "trudnych" relacji z ojcem. Ale Marysia nie odpuści i namówi Sarę na zwierzenia, by się przed nią otworzyła i powiedziała, dlaczego tak boi się ojca, co takiego zrobił jej Hoffman.

Po wysłuchaniu opowieści Sary w 1883 odcinku "M jak miłość" Marysia upewni się, że Hoffman chce skrzywdzić Kingę! Zadzwoni do synowej i Piotrka, lecz żadne z nich nie odbierze telefonu. Coraz bardziej spanikowana Rogowska wyśle też do domu przy Deszczowej swojego męża Artura (Robert Moskwa), który akurat będzie w Warszawie, ale i to się jej nie uda, bo małżonek zdąży już wrócić do Grabiny. W tej sytuacji Marysia będzie się modliła o to, żeby Hoffman nic nie zrobił Kindze...

