M jak miłość, odcinek 1883: Marysia pozna straszny sekret córki Hoffmana! Nie zdąży ostrzec przed nim Kingi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Milczenie Sary o obsesji Hoffmana na punkcie Kingi w 1883 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do wstrząsających wydarzeń w domu Zduńskich! Tym razem nieobliczalny Darek zaplanuje atak na Kingę w taki sposób, żeby wykorzystać sąsiadkę i zaspokoić swoje chore żądze. Dlaczego Sara będzie kryła zboczonego ojca po tym, jak znajdzie w jego aparacie zdjęcia rozebranej Zduńskiej? Ze strachu, że nikt jej nie uwierzy, a Darek zrobi z niej niezrównoważoną psychicznie nastolatkę!

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1883: Piotrek pobije Hoffmana po tym, jak dobierze się do Kingi! Zboczony sąsiad aresztowany, a Zduńska trafi do szpitala - ZDJĘCIA

Mroczny sekret Sary wyjdzie na jaw w 1883 odcinku "M jak miłość"?

Właśnie z tego powodu w 1883 odcinku "M jak miłość" Sara skorzysta z zaproszenia Lenki (Olga Cybińska) i razem z przyjaciółką pojedzie do Grabiny. Wcześniej córka Zduńskich stanie się świadkiem okrutnej sceny w domu Hoffmana! Lenka zobaczy na własne oczy, jak Darek wyżywa się na Sarze, jak poniża nastolatkę, wytykając jej, że swoich zachowaniem i wyzywającymi strojami prowokuje innych, by tak ją traktowali!

Wizyta Sary w Grabinie nie pozwoli jej zaznać spokoju, bo w 1883 odcinku "M jak miłość" córka Hoffmana nie przestanie myśleć o tym, że Kinga może być w niebezpieczeństwie, że to właśnie ją Darek upatrzył sobie jako swoją ofiarę. Nie wytrzyma tego napięcia. Będzie przerażona, co dalej może zrobić jej ojciec, jakie mogą być tego konsekwencje, jeśli ona tego nie zatrzyma. Przecież Zduńska zostanie w domu przy Deszczowej bez żadnej ochrony, bez Piotrka (Marcin Mroczek) i dzieci.

Marysia w 1883 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Sara kryje swojego ojca Hoffmana

Dziwne zachowanie Sary w 1883 odcinku "M jak miłość" zauważy Marysia, która po rozmowie z Lenką zorientuje się, że jej przyjaciółką dzieje się coś złego, że coś dręczy córkę Hoffmana. Wnuczka Rogowskiej nie zdradzi jednak żadnych szczegółów. Nie będzie chciała zawieść Sary, której obiecała dyskrecję w sprawie "trudnych" relacji z ojcem.

- Marysia, poza tym, że ma fantastyczną intuicję, to jest wielką dyplomatką. Jak intuicja podpowiada, że coś się dzieje nie tak, to trzeba pójść za impulsem, zobaczyć, sprawdzić, dlaczego mam tę wątpliwość... - powiedziała o swojej bohaterce Małgorzata Pieńkowska w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ale Marysia nie odpuści i namówi Sarę na zwierzenia, by się przed nią otworzyła i powiedziała, dlaczego tak boi się ojca, co takiego zrobił jej Hoffman.

- Czasami rozmowa może pomóc... - zapewni nastolatkę.

- Ja się boję o panią Kingę - przyzna wreszcie córka Hoffmana.

Po wysłuchaniu opowieści Sary w 1883 odcinku "M jak miłość" Marysia upewni się, że Hoffman chce skrzywdzić Kingę! Zadzwoni do synowej i Piotrka, lecz żadne z nich nie odbierze telefonu. Coraz bardziej spanikowana Rogowska wyśle też do domu przy Deszczowej swojego męża Artura (Robert Moskwa), który akurat będzie w Warszawie, ale i to się jej nie uda, bo małżonek zdąży już ruszyć w drogę powrotną do Grabiny.

- Natychmiast zawracaj! Chyba mamy kłopot...

W tej sytuacji Marysia będzie się modliła o to, żeby Hoffman nic nie zrobił Kindze...

M jak miłość. Odcinek specjalny na 25. urodziny serialu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.