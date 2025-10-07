M jak miłość, odcinek 1882: Osaczona Kinga zacznie się bać Hoffmana. Powie Piotrkowi, żeby trzymał Darka od niej z daleka - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1882 - poniedziałek, 13.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Kinga w 1882 odcinku "M jak miłość" zorientuje się, że to Darek Hoffman ją podgląda i to przez zboczonego sąsiada cierpi na coraz częstsze ataki paniki oraz bezsenność? Niezupełnie, bo chociaż bliskość Hoffmana będzie wzbudzała coraz większy lęk w Kindze, to nie będzie mogła zrobić zbyt wiele, żeby odsunąć Darka od siebie. Na pierwszy rzut oka samotny ojciec Sary (Nadia Smyczek) sprawia wrażenie pomocnego faceta, któremu zależy tylko na dobrych kontaktach sąsiedzkich. To jednak tylko pozory.

Hoffman w 1882 odcinku "M jak miłość" nie przestanie obserwować Kingi

Bo nieobliczalny Hoffman w 1882 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie obserwował Kingę z ukrycia, robił jej zdjęcia w ogrodzie, czekając na dogodną okazję, żeby się do niej zbliżyć, podziwiać piękną sąsiadkę w całej okazałości. W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" widzowie już mogą zobaczyć sceny, do czego doprowadzi Kingę obsesja Hoffmana.

- Kinga we własnym domu cały czas czuje się obserwowana, czuje się osaczona. Nie ma dowodów na to, żeby tak było, ale jednak się tak czuje... Kinga zaczyna mieć ataki paniki, których wcześniej nie miała. Problemy ze snem. Nie umie nazwać tych wszystkich lęków, ale wie, że jest coś na rzeczy. Kinga nie wie, do czego Hoffman jest zdolny. I właśnie ten strach jest trochę paraliżujący, że ona nie robi żadnych ruchów. Jest taka zamrożona w tej sytuacji... - wyjaśniła Katarzyna Cichopek.

Hoffman w 1882 odcinku "M jak miłość" zastawi pułapkę na Kingę. Nie przestraszy się Piotrka!

Zboczeniec Darek w 1882 odcinku "M jak miłość" będzie się coraz lepiej bawił, próbując złapać Kingę w swoją pułapkę. Nie zważając na to, że wzbudza jej coraz większe podejrzenia, że Piotrek może też wreszcie zauważyć, że Hoffman ma złe zamiary wobec jego żony.

- Mój bohater ma ogromną obsesję na punkcie Kingi. Skąd się ta obsesja bierze? Ja myślę, że on ma przede wszystkim ogromny problem ze sobą... Tak jak pająk oplątuje w sieć swoją ofiarę. Hoffman nie lubi porażek i jest zafiksowany na tę Kingę coraz bardziej. Odrzuca taką myśl, że może zostać przyłapany. To jest taki etap już tej obsesji, że ma klapki na oczach i idzie do celu. Tylko ten cel jest coraz bardziej przerażający... - wytłumaczył Mateusz Rusin w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zboczony Hoffman w 1882 odcinku "M jak miłość" celowo wpadnie na Kingę

Co takiego Hoffman zrobi Kindze, że ta w 1882 odcinku "M jak miłość" odskoczy od niego jak poparzona i powie Piotrkowi, że nie chce, żeby Darek był blisko niej? Obrzydliwy zwyrodnialec "pomoże" Zduńskiej w pakowaniu worków z ciuchami do bagażnika samochodu podczas wiosennych porządków w domu przy Deszczowej.

Nagle Darek "potknie" się na nierównym podłożu i wpadnie na Kingę. Przyprze ją do auta, obejmie w pasie, a Kinga nie zdoła wykonać żadnego ruchu, by się od Hoffmana uwolnić. Wreszcie wyrwie się zboczeńcowi i poprosi Piotrka o interwencję.

- Może zająć czymś Darka? Nie chcę, żeby już mi pomagał... - powie mężowi Kinga, lecz Piotrek zlekceważy lęki ukochanej.