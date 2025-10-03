M jak miłość, odcinek 1881: Paweł spełni największe marzenie Franki! Tak Barbara weźmie sprawy w swoje ręce - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1881 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka, Paweł i Antoś w 1881 odcinku "M jak miłość" po długiej rozłące będą razem w Grabinie, a powrót Zduńskiej ze szpitala właśnie do domu Mostowiaków i do ich rodzinnej wsi nie będzie przypadkowy. Nie tylko odbiorą synka od Marysi (Małgorzata Pieńkowska), ale także otworzą kolejny rozdział wspólnego życia. Po tragicznym wypadku, który omal nie skończył się śmiercią Franki. W jednej chwili Paweł mógł stracić żonę, a Antoś mamę...

By nie tracić czasu na błahe sprawy w 1881 odcinku "M jak miłość" Paweł obieca France, że najszybciej jak to możliwe ruszy z budową ich domu w Grabinie. Nie będą odkładać przeprowadzki na później, bo Franka marzy o tym, żeby wychowywać Antosia blisko natury i Mostowiaków, czyli babć Barbary i Marysi oraz dziadka Artura Rogowskiego (Robert Moskwa).

Paweł obieca w 1881 odcinku "M jak miłość", że wybuduje dla Franki i Antosia dom w Grabinie

- Nasz świat omal nie runął. Nie chcę zwlekać z tym, co ważne...Dlatego wybudujemy ten dom... - obieca żonie Paweł. - Naprawdę? - Tak. Nawet jeśli będę musiał harować od rana do nocy! - Ale Paweł, błagam cię, nie musimy się z tym śpieszyć... - Musimy! To jest nasze marzenie! - zapewni ukochaną Zduński.

Cała rodzina w 1881 odcinku "M jak miłość" zrobi zrzutkę na dom Franki i Pawła

Na rodzinnym obiedzie na cześć Franki w 1880 odcinku "M jak miłość" przy wspólnym stole zasiądą Rogowscy, a także Bartek (Arkadiusz Smoleński) i Dorota (Iwona Rejzner), którzy dostaną specjalne zaproszenie od Barbary. Seniorka rodu Mostowiaków ogłosi, że wspólnymi siłami postanowi sprowadzić Frankę, Pawła i Antosia do Grabiny, żeby wreszcie postawili wymarzony dom i zamieszkali w sąsiedztwie sadu dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz).

- Pawełku, my chcemy was widzieć częściej. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce... - Ale babciu, o czym ty mówisz? - Marynia ci to najlepiej wytłumaczy... - Po prostu zrobiliśmy zrzutkę! Cała rodzina się zrzuciła... - wyjaśni Marysia. - Mamy pieniądze na wkład własny. Możecie iść do banku, brać kredyt i zaczynać budowę domu - doda Artur. - Bardzo dziękujemy, ale nie możemy przyjąć tych pieniędzy... - Franka odmówi, ale poruszy ją gest rodziny Pawła. - Ok, nie to nie... - zażartuje Rogowski. - Nie, absolutnie! - wtrąci Paweł.

Tak Barbara w 1881 odcinku "M jak miłość" przekona Frankę i Pawła, by wzięli pieniądze na dom

W tym momencie w 1881 odcinku "M jak miłość" Barbara zabierze głos i tonem nieznoszącym sprzeciwu zapowie, że miejsce Pawła, Franki i Antosia jest w Grabinie. I póki Mostowiakowa żyje, nie odpuści, żeby Zduńscy jak najprędzej zamieszkali tuż obok.