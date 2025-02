M jak miłość, odcinek 1851: Jagoda i Tadeusz wybiorą imię dla córki! To nie przypadek, że właśnie tak nazwą dziecko - ZDJĘCIA

„M jak miłość” odcinek 1851 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1851 odcinku „M jak miłość” Tadeusz zjawi się na sali Jagody tuż po operacji jej i ich nienarodzonego dziecka! I choć pielęgniarka nie będzie chciała go wpuścić, to jednak Kiemlicz nie odpuści, gdyż będzie miał do przekazania żonie bardzo ważną wiadomość, która nie będzie mogła czekać!

I pod jej wpływem, kobieta jednak zgodzi się na chwilkę wpuścić męża pacjentki. Tym bardziej, że w 1851 odcinku „M jak miłość” Tadeusz faktycznie nie będzie kłamał, gdyż w międzyczasie w końcu wpadnie na pomysł, jak będą mogli dać na imię swojej córeczce, czym od razu zaintryguje swoją żonę!

- Nasza córka będzie mieć tak piękne oczy jak jej matka… I jeszcze jedno chyba wymyśliłem dla niej imię – wyzna Tadeusz.

- No jakie? - zaciekawi się Jagoda.

Tadeusz wymyśli imię dla córki swojej i Jagody w 1851 odcinku „M jak miłość”!

W 1851 odcinku „M jak miłość” Kiemlicz zaproponuje, aby dali córce na imię Dorota, co oczywiście nie będzie dziełem przypadku! A to dlatego, że w trakcie operacji Tadeusz będzie mógł liczyć na wsparcie Bartka, który po jego rozpaczliwym apelu zjawi się w szpitalu.

I tylko jemu, opowie co tak naprawdę stało się z jego ukochaną (Iwona Rejzner), noszącą właśnie to samo imię, które mąż Jagody będzie chciał nadać i ich dziecku! Szczególnie, że już w 1851 odcinku „M jak miłość” w pełni opisze ono nie tylko Kawecką, ale i ich córeczkę!

- Dorota! - zaproponuje Kiemlicz, po czym, póki nie skończy, to nie da żonie dojść do słowa - Poczekaj, wszystko sprawdziłem. Imię Dorota pochodzi z języka greckiego i wywodzi się od słów, oznaczających „dar” i „Boga”, więc można je tłumaczyć jako „dar od Boga”. Osoby, noszące to imię są bardzo dzielne i naprawdę potrafią kochać całym sercem. Są pełne miłości i poświęcenia…

Kiemliczowa zaakceptuje wybór męża w 1851 odcinku „M jak miłość”!

I dopiero wtedy w 1851 odcinku „M jak miłość” Jagoda podejmie ostateczną decyzją i oczywiście, zgodzi się nazwać ich córkę Dorota. Tym bardziej, że wybór męża i jej się w pełni spodoba. Do tego stopnia, iż uzna, że lepszego nie ma!

- Dorota, Dorotka. Tak! To dobry wybór! Najlepszy! - zgodzi się Kiemliczowa.

I tym samym w 1851 odcinku „M jak miłość” Kiemliczowie postanowią nadać swojej córce imię Dorota, które oczywiście będzie ich symbolicznym ukłonem w stronę Bartka i jego ukochanej żony. Tak samo jak to, że małżonkowie poproszą Lisieckiego, aby to on został ojcem chrzestnym ich dziecka, na co ich przyjaciel oczywiście się zgodzi!