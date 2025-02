M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1849: Andrzej zwątpi w niewinność Magdy! Pomyśli, że to ona wepchnęła Julię do rzeki? - ZDJĘCIA

W 1849 odcinku "M jak miłość" Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) zacznie wątpić w niewinność swojej żony, Magdy (Anna Mucha) i podejrzewać, że to ona stoi za tragicznym wypadkiem Julii Malickiej (Marta Chodorowska). Czyżby Magda w 1849 odcinku "M jak miłość" posunie się do tak drastycznego kroku, by pozbyć się rywalki? Koniecznie poznaj więcej informacji na ten temat i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.