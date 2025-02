M jak miłość, odcinek 1848: Magda postawi Pawłowi ultimatum. To dzięki niej poleci przepraszać Frankę!- ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1845: Dima w końcu straci cierpliwość do Magdy. Nie będzie miał nic do powiedzeni w sprawie Nadii - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Magda dorwie Pawła w Grabinie. Wreszcie nadarzy się okazja, by porozmawiać z byłym ukochanym. Już wcześniej Budzyńska dowie się o dziwnym zachowaniu Zduńskiego, o czym powie jej sama Franka. Nikt już w zasadzie nie rozumie Pawła, który cały czas chodzi i myśli o rzekomej zdradzie ciężarnej żony, której tak naprawdę nie było. Paweł ubzdurał sobie, że ukochana mogła zajść w ciążę z Piotrkiem, zazdrości prawnikowi dobrej pracy i pozycji. Nikt nie umie się dogadać z Pawłem, więc może Magda przemówi mu do rozumu?

Magda naskoczy na Pawła w 1848 odcinku "M jak miłość". Stanie po stronie Franki i Piotrka

Magda będzie nieugięta. Nie da żadnej taryfy ulgowej zdezorientowanemu Pawłowi.

- Nie rozumiem, co tu jeszcze robisz, dlaczego nie leżysz plackiem przed Franką i nie prosisz jej o wybaczenie?! - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa nieugiętej Magdy.

- To nie jest takie pro... - zacznie tłumaczyć Zduński, ale Budzyńska od razu mu przerwie.

- Czekaj, jeszcze nie skończyłam! Wcześniej powinieneś przeprosić Piotrka! - nie da się zbić z tropu Magda. - Jak mogłeś mieć choć cień podejrzenia, że Piotrek zrobiłby ci coś takiego? - Budzyńska da jasno do zrozumienia, że nie ma opcji, by Piotrek i Franka naprawdę wylądowali w łóżku.

To Magda dotrze do Pawła. Postawi mu ultimatum

Paweł w 1848 odcinku "M jak miłość" będzie tłumaczył się przyjaciółce z tego, jak cała sprawa wygląda z jego strony.

- Byłem przekonany, że nie mogę mieć dzieci i ta wiadomość o ciąży tak na mnie spadła... (...) A potem dowiedziałem się o tym pocałunku Piotrka i Franki na weselu... To ich tańczenie, ich bliskość, oni razem... (...) Niby nic, ale nagle zwątpiłem. We wszystko. Może tak naprawdę cały czas zazdrościłem Piotrkowi? Że jest ode mnie lepszy, mądrzejszy... Że więcej dostał od losu... - wyżali się Zduński.

- Przestań jęczeć, użalać się nad sobą! - Magda pokaże nieustępliwość. Co więcej, postawi byłemu ukochanemu ultimatum. - Jeśli nawarzyłeś piwa, to miej odwagę je wypić! Jedź do Franki i czekaj tak długo, aż w końcu otworzy ci drzwi... Nieważne, co powie, musisz ją przeprosić - koniec, kropka! Ją i Piotrka. Jeśli tego nie zrobisz, nie chcę cię znać! - ostro uzna Magda.

Zdradzamy, że niebawem w "M jak miłość" faktycznie dojdzie do spotkania Franki z Pawłem w Bukowinie.

