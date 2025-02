M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1848: Bestialski napad na Julię! To on wepchnie ukochaną Dimy do rzeki w Grabinie. Pomyli ją z Magdą - ZDJĘCIA

W 1848 odcinku "M jak miłość" Julia (Marta Chodorowska) zostanie napadnięta nad rzeką w Grabinie! Horror rozegra się podczas ogniska u Budzyńskich w siedlisku, gdy ukochana Dimy (Michaił Pszeniczny) wybierze się na samotny spacer nad rzekę. Dlaczego Dima w środku nocy pozwoli Julii iść samej? Nie wiadomo, ale da jej czerwoną pelerynę Magdy (Anna Mucha), by nie zmokła na deszczu. Właśnie dlatego to Julia stanie się ofiarą bezwzględnego Święcickiego (Artur Paczesny)! To on wepchnie Julię do wody, bo pomyli ją z Magdą. Czy Julia zginie? Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.