M jak miłość, odcinek 1834: Dima dla romansu z Julią okłamie własną córkę! Nadia wściekła na tatę - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1836: Andrzej zmusi Dimę do rozstania z Julią? Zakochany Ukrainiec nie posłucha Budzyńskiego! - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Romans Dimy z Julią w 1834 odcinku "M jak miłość" będzie pilnie skrywaną tajemnicą, bo oboje doskonale zdają sobie sprawę, że już wystarczają skomplikowali życie Budzyńskim, by teraz Magda i Andrzej dali im swoje błogosławieństwo. Mimo sympatii jaką Nadia obdarzyła Julię, prawniczka będzie się bała, że córka Dimy nigdy nie zaakceptuje jej w roli zastępczej matki. Po śmierci prawdziwej mamy, Oleny, to Magda stała się dla niej jak matka i Julia nigdy nie zajmie jej miejsca.

- Mam dość tych ukradkowych spotkań... - wyzna Julii Dima podczas kolejnej potajemnej schadzki w parku w 1834 odcinku "M jak miłość". Tego dnia znów zostawi Nadię pod opieką Violi (Magdalena Waligórska) w siedlisku Budzyńskich w Grabinie, a sam przyjedzie do Warszawy, by spotkać się z kochanką. - Nasz związek może być trudny do zaakceptowania nie tylko dla Nadii - stwierdzi Malicka.

Uczucie Dimy do Julii w 1834 odcinku "M jak miłość" okaże się silniejsze niż głos rozsądku. Jakby w ogóle nie dbał o szczęście własnej córki, która przecież tyle wycierpiała, gdy po śmierci matki musiała uciekać z ogarniętej wojną Ukrainy. Miłość, którą w sercu Dimy rozpali Julia pozwoli mu nareszcie zapomnieć o Magdzie, którą pokochał także wbrew rozsądkowi, świadomy tego, że nigdy nie odbierze Andrzejowi żony!

M jak miłość. Julia znów zniszczy rodzinę Magdy i Andrzeja! Razem z Dimą zabierze im Nadię Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Julia jest dla Dimy prezentem od losu. Wydaje mu się, że to jest ta dziewczyna, na którą czekał. Żeby w końcu po prostu żyć razem z kimś, dla kogoś i być szczęśliwym... - zapowiedział Michaił Pszeniczny w "Kulisach serialu M jak miłość".

Jednego Dima i Julia w 1834 odcinku "M jak miłość" nie przewidzą! Że ich potajemną randkę w parku zobaczy Andrzej, który akurat będzie przejeżdżał w pobliżu na rowerze. Budzyński od razu dostrzeże jak ojciec Nadii czule dotyka Julię, jak wpatruje się w Malicką z czystym uwielbieniem w oczach.

Wstrząśnięty tym widokiem Andrzej w 1834 odcinku "M jak miłość" nie odważy się jeszcze powiedzieć Magdzie o Dimie i Julii, o ich sekretnym romansie. Tyle tylko, że Magda też zacznie coś podejrzewać, bo usłyszy od Nadii, że tata któryś już zostawił ją w siedlisku pod opieką Violi, a sam przyjechał do Warszawy.

- A ty wiesz o tym, że Dima codziennie przyjeżdża do Warszawy? Nadia jest wściekła, bo jest przekonana, że przyjeżdża do nas, tylko jej ze sobą nie zabiera - powie mężowi Magda, która w 1834 odcinku "M jak miłość" jeszcze nie połączy tajemniczych wizyt Dimy w mieście z Julią Malicką.