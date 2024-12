M jak miłość, odcinek 1834: Andrzej przyłapie Dimę i Julię na pocałunku! Omal nie spowoduje wypadku drogowego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1834 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Julia i Dima, którzy od jakiegoś czasu widują się potajemnie, nie będą w stanie ukrywać swoich uczuć. W 1834 odcinku "M jak miłość" Dima, ojciec Nadii (Mira Fareniuk), zdecydowanie zaangażuje się w tę relację, co stanie się powodem kolejnych konfliktów. Julia, mimo świadomości konsekwencji, pozwoli sobie na chwile zapomnienia. Oboje będą próbowali zachować ostrożność, ale los zdecyduje inaczej.

Andrzej, który w 1834 odcinku "M jak miłość" wybierze się na przejażdżkę rowerową, zupełnie niespodziewanie zobaczy w oddali Dimę i Julię, którzy wymieniają czułości. Widok byłej kochanki i ojca dziewczynki, którą traktuje jak córkę, wprawi go w osłupienie. Nie będzie mógł uwierzyć, że Dima pozwolił sobie na taki krok, zaniedbując Nadię i okłamując wszystkich wokół.

Andrzej spowoduje wypadek w 1834 odcinku "M jak miłość"?

Widząc Julię i Dimę w parku, Andrzej gwałtownie zahamuje na rowerze, niemal wpadając na pieszego W 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyński, wstrząśnięty tym, co zobaczy, zacznie analizować zachowanie Dimy z ostatnich tygodni. Zrozumie, że Dima specjalnie zostawił Nadię w Grabinie, aby swobodnie spotykać się z Julią.

Budzyński nie będzie wiedział, czy powinien natychmiast poinformować Magdę o tym, co zobaczył, czy najpierw skonfrontować się z Dimą. Ten dylemat będzie go dręczył przez kolejne dni. W 1834 odcinku "M jak miłość" Andrzej zacznie podejrzewać, że Julia i Dima mogą planować coś więcej, co może zaważyć na losie małej Nadii.

Andrzej powie Magdzie o Dimie i Julii w 1834 odcinku "M jak miłość"?

Podczas gdy Andrzej będzie próbował pozbierać myśli po tym, co zobaczył, Magda pozostanie zupełnie nieświadoma. W 1834 odcinku "M jak miłość" Budzyńska zauważy, że coś niepokoi Andrzeja, ale nie połączy tego z romansem Dimy i Julii. Tymczasem Dima będzie przekonywał córkę, że jego wyjazdy do Warszawy są związane z pracą, co wzbudzi w Nadii poczucie porzucenia.

Julia również stanie przed trudną decyzją. Z jednej strony będzie chciała kontynuować relację z Dimą, z drugiej zaś będzie obawiała się, że ich związek wyjdzie na jaw. W 1834 odcinku "M jak miłość" Julia i Dima będą musieli stawić czoła konsekwencjom swoich działań.