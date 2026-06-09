M jak miłość. Hejt na Artura i Joannę za ich romans, który rozwinie się w nowym sezonie! Nie da się tego oglądać. "To się nazywa świństwo" - WIDEO

- Jak może to być miłość, jak stary dziad który ma żonę i córki a idzie do małolaty , wstyd !!!

- To nie strzała amora, to niestety sprawdza się powiedzenie mojej babci "Głowa siwieje dupa szaleje"

- Co wy pieprzycie??? Nie pierwszy raz już Marysię zdradziłeś! I teraz znowu???!! Strzała amora??? To jest nazywa świństwo zdrada !! Jak ktos ma żonę dzieci jest żonaty nie szuka dupy na boku tyle w temacie!

- Ale pierd... Życzycie widzom zdrady. Ja życzę każdym singlom takiej miłości nie żonatym

- Miłość ? Sorry on żonę ma poukładane życie a leci do młodej dupy to jest miłość? Aha 😂😂😂 nie da się oglądać 😉

- Gdzie Miłość to nie ma zdrady! A tu coraz więcej zdrad😥 ale po Tobie się nie spodziewałam że znowu Marysię zdradzisz

- Powinni Artura zostawić z tą młodą lekarką ,może wtedy wyleczy się z kompleksów starszego siwiejacego pana ...a Marysi niech znajdą nowego faceta bo przy tym Arturze zgorzkniała mocno

- Artur weź już wyjedź do Dąbek i nie wracaj 😎

- Zaraz , zaraz kto nie widzi nic złego w zdradzie ? To chyba nie jest normalne ,popieranie łajdactwa ,to taka moralność tych ludzi? Bo jeżeli to będzie standardem w serialu,zdrady oszustwa to jest akurat sprzeczne z moją etyką i uczciwością w stosunku do partnera. Mój ulubiony serial już nie jest taki miły i sympatyczny

- A to Artur przez te wszystkie lata, żył z Marysią bez miłości??? Bo tak to wygląda, że spotkał dziunię i się na nią rzucił z miłości. "Z" jak zdrada, powinien się ten serial nazywać

- Artur już raz zdradził Marysię. Niepotrzebnie mu wybaczyła. Dla mnie jego zachowanie jest niedopuszczalne. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia

- Kochał tylko Marysię i już mu się znudziła? Stary pryk za młodą poleciał

- No tak,zdrada małżeńska musi być 😏,i tego bronią aktorzy! Nie mogę teraz na nich patrzyć, bydlactwo

- Jak będą pokazywać ich romans to przestanę oglądać. Już lepiej żeby np. wpadli w kartony

- Nie bądź egoistą, a miłość do żony ? Co to za szczęście budowane na krzywdzie innych? Jak można osaczać żonatego mężczyznę, który ma rodzinę? Proszę, nie lansujcie takich zachowań, bo stracę sympatię do serialu.😁

- Szkoda, że Artur nie wytrwał w miłości do żony. A jeszcze tak nie dawno zapewniał Marysię że ją kocha i jej nie zostawi.

- Tak miłość zwycięży , jest najważniejsza, ale prawdziwa , taka na która zasługuje Marysia . Wasza to nie miłość , to seks.

- Artur, nic dwa razy się nie zdarza... Oby Marysia kopnęła Cię w dupę, nareszcie!