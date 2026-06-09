M jak miłość. Hejt na Artura i Joannę za ich romans, który rozkwitnie w nowym sezonie! Nie da się tego oglądać. "To się nazywa świństwo" - WIDEO

Artur i Joanna będą razem w nowym sezonie "M jak miłość"! Ten romans nie skończy się na jednej nocy
Zwiastun nowego sezonu "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że zdradziecki Artur zostawi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) dla Joanny, że romans z młodziutką lekarką rozkwitnie na dobre w odcinkach po przerwie wakacyjnej. Po tym jak na profilach "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie pojawił się specjalny komunikat aktorów do widzów, w którym stanęli w obronie miłości Rogowskiego i Joanny, rozpętała się niezła burza.
Produkcja "M jak miłość" też dolewa oliwy do ognia przy nagraniu Roberta Moskwy i Dominiki Sakowicz stawia sprawę jasno, że połączy ich romans oparty na prawdziwym uczuciu, a nie tylko pożądaniu czy zauroczeniu. Ponieważ pada także pytanie, co teraz powinni teraz zrobić zakochani Artur i Joanna, widzowie nie pozostawiają na tych bohaterach suchej nitki. Spada na nich ostry hejt!
"Czy miłość zwycięży? Czy ta strzała Amora, która ich ugodziła będzie trwała i prawdziwa? 💘 Nie możemy zdradzić, jak potoczą się dalsze losy Joanny i Artura, ale na pewno dowiemy się więcej w nowym sezonie. Życzymy państwu prawdziwej miłości, dajcie znać w komentarzach, co wy zrobilibyście na ich miejscu?"
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Takie reakcje fanów "M jak miłość" wywołuje romans Artura i Joanny
Pod nagraniem Moskwy i Sakowicz na profilach "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie dominują złośliwe komentarze na temat wątku, który odgrywają na ekranie. Artur i Joanna stają się ofiarami coraz większego hejtu! A przed nami jeszcze nowy sezon "M jak miłość", w których ich romans rozkręci się na dobre. Aż strach pomyśleć, jak widzowie będą reagowali na tę parę.
- Jak może to być miłość, jak stary dziad który ma żonę i córki a idzie do małolaty , wstyd !!!
- To nie strzała amora, to niestety sprawdza się powiedzenie mojej babci "Głowa siwieje dupa szaleje"
- Co wy pieprzycie??? Nie pierwszy raz już Marysię zdradziłeś! I teraz znowu???!! Strzała amora??? To jest nazywa świństwo zdrada !! Jak ktos ma żonę dzieci jest żonaty nie szuka dupy na boku tyle w temacie!
- Ale pierd... Życzycie widzom zdrady. Ja życzę każdym singlom takiej miłości nie żonatym
- Miłość ? Sorry on żonę ma poukładane życie a leci do młodej dupy to jest miłość? Aha 😂😂😂 nie da się oglądać 😉
- Gdzie Miłość to nie ma zdrady! A tu coraz więcej zdrad😥 ale po Tobie się nie spodziewałam że znowu Marysię zdradzisz
- Powinni Artura zostawić z tą młodą lekarką ,może wtedy wyleczy się z kompleksów starszego siwiejacego pana ...a Marysi niech znajdą nowego faceta bo przy tym Arturze zgorzkniała mocno
- Artur weź już wyjedź do Dąbek i nie wracaj 😎
- Zaraz , zaraz kto nie widzi nic złego w zdradzie ? To chyba nie jest normalne ,popieranie łajdactwa ,to taka moralność tych ludzi? Bo jeżeli to będzie standardem w serialu,zdrady oszustwa to jest akurat sprzeczne z moją etyką i uczciwością w stosunku do partnera. Mój ulubiony serial już nie jest taki miły i sympatyczny
- A to Artur przez te wszystkie lata, żył z Marysią bez miłości??? Bo tak to wygląda, że spotkał dziunię i się na nią rzucił z miłości. "Z" jak zdrada, powinien się ten serial nazywać
- Artur już raz zdradził Marysię. Niepotrzebnie mu wybaczyła. Dla mnie jego zachowanie jest niedopuszczalne. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia
- Kochał tylko Marysię i już mu się znudziła? Stary pryk za młodą poleciał
- No tak,zdrada małżeńska musi być 😏,i tego bronią aktorzy! Nie mogę teraz na nich patrzyć, bydlactwo
- Jak będą pokazywać ich romans to przestanę oglądać. Już lepiej żeby np. wpadli w kartony
- Nie bądź egoistą, a miłość do żony ? Co to za szczęście budowane na krzywdzie innych? Jak można osaczać żonatego mężczyznę, który ma rodzinę? Proszę, nie lansujcie takich zachowań, bo stracę sympatię do serialu.😁
- Szkoda, że Artur nie wytrwał w miłości do żony. A jeszcze tak nie dawno zapewniał Marysię że ją kocha i jej nie zostawi.
- Tak miłość zwycięży , jest najważniejsza, ale prawdziwa , taka na która zasługuje Marysia . Wasza to nie miłość , to seks.
- Artur, nic dwa razy się nie zdarza... Oby Marysia kopnęła Cię w dupę, nareszcie!