Złoty chłopak. Seyran wzięła szybki ślub zaraz po spotkaniu z Feritem! Tak wyglądała uroczystość

Trzeci sezon Złotego chłopaka zaskakuje. Dwa śluby w jednym odcinku

We wrześniu 2024 r. w Turcji zadebiutował 3. sezon "Złotego chłopaka" i od pierwszego odcinka sporo się dzieje. Wiemy już, że Seyran wyzdrowiała i związała się z tajemniczym Sinanem, któremu sama się oświadczyła!

2 lata, jeden miesiąc i 11 dni – tyle minęło od jej ostatniego spotkania z Feritem. Ulubieńcy widzów spotkali się po raz pierwszy od dłuższego czasu na ślubie Suny i Abidina, który został pokazany w 2. odcinku 3. sezonu serialu "Złoty chłopak". Podczas wesela siostry, Seyran robiła wszystko, aby udowodnić Feritowi, że już go nie kocha i jest szczęśliwa u boku Sinana.

To pierwsze od lat spotkanie przywróciło jednak dawne wspomnienia i emocje, a widzowie zaczęli zastanawiać się, czy ich miłość ma jeszcze szansę się odrodzić. Jednak Seyran, ku zdziwieniu wszystkich, postanowiła iść w zupełnie innym kierunku. Zaledwie chwilę po spotkaniu z Feritem, wzięła ślub z Sinanem!

Kim jest Sinan z serialu Złoty chłopak?

Sinan (w tej roli Cem Söküt) to postać, która pojawiła się w życiu Seyran, gdy dziewczyna trafiła do kliniki. On również zmagał się z chorobą. Seyran nie chciała, żeby Ferit patrzył jak cierpi i odsunęła go od siebie w trakcie leczenia. Później zbliżyła się do Sinana, który szybko zdobył jej serce.

Wydawało się, że Seyran odnalazła przy Sinanie równowagę i bezpieczeństwo, którego tak bardzo brakowało jej w związku z Feritem. Fani serialu już sugerują, że Sinan skrywa jakąś tajemnicę. Chłopak i nowy pracodawca Abidina jest zazdrosny o Seyran i nie podoba mu się, że w jej życiu znowu pojawił się Ferit…

Seyran i Sinan wzięli ślub w serialu

Decyzja Seyran o szybkim ślubie z Sinanem, zaledwie chwilę po ponownym spotkaniu z Feritem, zaskoczyła chyba wszystkich widzów! To Sinan zaproponował Seyran wizytę w urzędzie.

Czy nie powinniśmy się natychmiast pobrać? - Seyran była zszokowana, gdy to usłyszała, ale błyskawicznie się zgodziła.

Teraz wszyscy zastanawiają się, czy Seyran naprawdę zakochała się w Sinanie, czy może jest to jedynie próba udowodnienia, że o Fericie już dawno zapomniała i nic do niego nie czuje.

Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, jak wyglądał ślub Seyran i Sinana.

O czym jest Złoty chłopak?

Serial "Złoty chłopak" to jeden z największych tureckich hitów ostatnich lat. Fabuła koncentruje się na losach majętnej rodziny Korhan, na której czele stoi Halis (w tej roli Cetin Tekindor). Gdy z Ameryki wraca jego młodszy wnuk – Ferit, Halis postanawia jak najszybciej go ożenić, gdyż chłopak zachowuje się nieodpowiedzialnie i powinien jak najszybciej dorosnąć. Wieść ta dociera do Kazima, który widzi w tym szansę na wzbogacenie się jego i i jego pięknych córek – Suny i Seyran. Ifakat wybiera dla syna Sunę, ale ten wcześniej przypadkowo spotyka Seyran i to właśnie ją postanawia poślubić…

Drugi sezon serialu "Złoty chłopak" rozpoczął się od dramatycznych zdarzeń. Ferit trafił w ciężkim stanie do szpitala, a jego życie było przez moment zagrożone. On i Seyran wzięli drugi ślub, ale ich szczęście trwało zaledwie krótką chwilę, bo pojawiła się Pelin, która oznajmiła, że jest w ciąży z Feritem.

W 3. sezonie "Złotego chłopaka" nastąpił dwuletni przeskok w czasie. Seyran i Ferit nie są już razem i mają już nowych partnerów. Jak potoczą się ich losy?

Złoty chłopak – obsada

Mert Ramazan Demir, czyli serialowy bawidamek, Ferit

Afra Saraçoglu jako serialowa Seyran

Çetin Tekindor, czyli serialowy Halis Korhan, dziadek Ferita

Gülçin Santircioglu jako Ifakat Korhan

Emre Altug jako Orhan Korhan

Beril Pozam serialowa Suna, siostra Seyran

Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

Öznur Serçeler, czyli serialowa Asuman

Diren Polatogullari jako Kazim Sanli

Buçe Buse Kahraman jako Pelin, jedna z dziewczyn Ferita