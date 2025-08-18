Profilerka, 2 sezon. Co się wydarzy, kiedy nowy sezon? Oni dołączą do obsady! - ZDJĘCIA

"Profilerka" sezon 2. Co się wydarzy?

Drugi sezon popularnego serialu kryminalnego TVP „Profilerka” zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Julia Wigier, profilerka specjalizująca się w badaniu psychiki zbrodniarzy, wraca do swojego rodzinnego miasta - Gdyni. To miejsce, w którym jako dziecko przeżyła jedną z największych tragedii w swoim życiu. Była świadkiem brutalnego morderstwa swojej matki. Po latach, wciąż dręczona pytaniami bez odpowiedzi, decyduje się wrócić do nierozwiązanej sprawy. Tym razem Julia nie zamierza się wycofać, chce poznać prawdę, niezależnie od konsekwencji.

Jej prywatne dochodzenie prowadzi do odkrycia niepokojących faktów. Okazuje się, że jej matka, Kalina Barska, nie była przypadkową ofiarą. Kobieta znajdowała się pod lupą Służby Bezpieczeństwa. Czy dawny aparat państwowej kontroli miał coś wspólnego z jej tragiczną śmiercią? Julia, znana ze swojej determinacji i zdolności do wnikania w umysły przestępców, będzie musiała zmierzyć się z cieniem przeszłości, który nagle nabiera zupełnie nowego znaczenia.

Nowe śledztwo i stary wróg

Jednocześnie wątek Julii splata się z inną dramatyczną historią. Olgierd Woliński (Jędrzej Hycnar), niebezpieczny psychopata i seryjny zabójca, zdołał uciec ze szpitala w Augustowie. Choć od jego zniknięcia minęło już dziewięć miesięcy, policja nadal nie jest w stanie go namierzyć. W obawie przed kolejnymi atakami powstaje specjalna jednostka w Komendzie Stołecznej, a na jej czele staje komisarz Karol Nadzieja. To dla niego nie tylko kolejna sprawa… To osobiste wyzwanie i próba ostatecznego rozliczenia z przeszłością.

Julia i Karol ponownie łączą siły, by schwytać mordercę. Jednak walka z przeciwnikiem, który doskonale zna metody śledczych i potrafi przewidzieć ich kolejne ruchy, okaże się wyjątkowo trudna. Czy profilerka i komisarz zdołają powstrzymać Wolińskiego, zanim ponownie zaatakuje? Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, a życie niewinnych ludzi zależy od tego, czy uda się go zatrzymać.

Obsada „Profilerki 2”. Kto powróci, a kto dołączy?

Fani serialu mogą liczyć na ponowne spotkanie z ulubionymi bohaterami. W rolach głównych wystąpią Wiktoria Gorodeckaja i Michał Czernecki, a obok nich pojawią się również Mateusz Banasiuk, Aleksandra Justa, Ewa Telega czy Jędrzej Hycnar. Jednak druga odsłona "Profilerki" to również okazja do zobaczenia wielu nowych twarzy. Do obsady dołączają m.in. Przemysław Bluszcz, Magdalena Lamparska, Anna Karczmarczyk, Eliza Rycembel, Marcin Czarnik, Mirosław Haniszewski, Józef Pawłowski, Marta Ścisłowicz i Przemysław Sadowski. Tak bogata lista aktorów gwarantuje różnorodność postaci i nowe, intrygujące wątki.

Kiedy premiera serialu „Profilerka”?

Drugi sezon "Profilerki" liczyć będzie 13 odcinków. TVP zaplanowała premierę na sobotę, 6 września 2025 roku o godzinie 20:25. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień w tym samym paśmie, stając się jednym z filarów jesiennej ramówki stacji. Już teraz zapowiada się, że produkcja przyciągnie przed ekrany miliony widzów i stanie się jedną z najmocniejszych propozycji serialowych nadchodzącej jesieni.