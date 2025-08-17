Miłość i nadzieja, odcinki 268-272. Zaręczyny Bahar i Kuzeya. Sila odzyska pamięć i przypomni sobie, że go kocha! Streszczenia odcinków od 1-5.09.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w "Miłość i nadzieja" w odcinkach 268-272 na początku września?

Amnezja Sili z tureckim serialu "Miłość i nadzieja", która nastąpi wskutek wypadku, będzie się ciągnęła aż do 272 odcinka. Po utracie pamięci, podczas pobytu w klinice Sila zbliży się do lekarza, doktor Leventa, który uratuje ją przed próbą samobójczą. Przez wiele dni Kuzey nie będzie wiedział, co się stało z Silą, że miała wypadek, cierpi na amnezję i przebywa w klinice, którą prawnik będzie odwiedzał w związku ze sprawami służbowymi. Ani raz nie zauważy tam jednak Sili...

Przełom w poszukiwaniach Sili nastąpi w 269 odcinku "Miłość i nadzieja", kiedy Feraye dostrzeże ją w szpitalu. Zdziwi się, że dziewczyna będzie tam jako pacjentka i jej nie rozpozna. Tego dnia Kuzey dowie się, że Bahar jest z nim w ciąży i że będą musieli wziąć ślub. Z kolei Ege, mimo ciąży Melis, coraz bardziej nieobliczalnego zachowania żony, wyzna publicznie, że kocha Zeynep, że to on jest jego miłością!

Przeczytaj streszczenia i sprawdź, jak potoczą się losy innych bohaterów "Miłość i nadzieja" w odcinkach 268-272 od 1 do 5 września 2025.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 268 - poniedziałek, 1.09.2025, o godz.17.20 w TVP2

Cavidan i Naciye snują podejrzenia, że Bahar jest w ciąży. Dr. Levent słucha opowieści Sili o jej życiu. Yildiz rozmawia z Gönül i Feraye. Uważa, że powinny powiedzieć Zeynep, kto jest jej ojcem.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 269 - wtorek, 2.09.2025, o godz.17.20 w TVP2

Test ciążowy Bahar daje pozytywny wynik. Cavidan uważa, że Kuzey powinien ożenić się z dziewczyną. Feraye dostrzega Silę w szpitalu. Ege publicznie wyznaje Zeynep miłość.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 270 - środa, 3.09.2025, o godz.17.20 w TVP2

Chociaż okazuje się, że Bahar nie jest w ciąży, Kuzey i tak decyduje się ją poślubić. Naciye namawia Feraye, by nie mówiła mężczyźnie nic na temat Sili. Wyznania Cihana spotykają się z obojętnością Zeynep. Yildiz przenosi się Naciye. Tymczasem Bülent ulega w Londynie wypadkowi.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 271 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Melis bez ogródek wygarnia Gönül, co myśli na jej temat. Sila przymierza suknie ślubne, jednak pamięć do niej nie wraca. Tymczasem Kuzey zapewnia Bahar, że już nie myśli o dziewczynie. Cihan ucieka się do podstępu, by wysłać Zeynep do swojego "szefa".

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 272 - piątek, 5.09.2025

Sila w końcu przypomina sobie, że jej ukochanym był Kuzey. Tymczasem on świętuje uroczyste zaręczyny z Bahar. Melis postanawia wyjechać do Bülenta do Anglii. Alper domaga się od Gönül, Feraye i Belkis pieniędzy.