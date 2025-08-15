Miłość i nadzieja odcinki 263-267. Desperacki krok Sili w klinice! Straci pamięć po wypadku. Kuzey długo będzie jej szukał. Streszczenia odcinków od 25-29.08.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w "Miłość i nadzieja" w odcinkach 263-267?

W odcinkach 263-267 "Miłość i nadzieja" cierpiąca na amnezję Sila nadal nie przypomni sobie dawnego życia, a do zaniku pamięci dojdą objawy psychicznego obłędu. Oprócz Kuzeya nikt nie będzie jej szukał. Wyrodna matka, zła do szpiku kości Cavidan uzna, że zniknięcie Sili to idealna okazja, by przyspieszyć ślub Kuzeya z Bahar. Po swojej stronie będzie miała matkę prawnika, Naciye, która postara się za wszelką cenę doprowadzić do ślubu Kuzeya i Bahar.

Patrz też: Miłość i nadzieja, odcinek 259: Sila ciężko ranna w wypadku po rozstaniu z Kuzeyem. Nie udzieli jej pomocy! - ZDJĘCIA

Tymczasem stan Sili w odcinkach 263-267 "Miłość i nadzieja" będzie się pogarszał z dnia na dzień. Co prawda powrócą do niej fragmenty wspomnień, ale z tych wyrwanych z kontekstu obrazów nic nie wyniknie. Będzie widziała w nich swoją siostrę i matkę, a także Kuzeya, nie wiedząc kim jest ten mężczyzna. Zagubiona Sila postanowi odebrać sobie życie. W ostatniej chwili w 267 odcinku "Miłość i nadzieja" uratuje ją młody lekarz z kliniki, doktor Levent.

Przeczytaj streszczenia i sprawdź, jak potoczą się losy innych bohaterów "Miłość i nadzieja" w odcinkach 263-267 od 25 do 29 sierpnia 2025.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 263 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye i Belkis rozmawiają o związku Bülenta z Gönül. Nie wiedzą, że słyszy je Melis. Cavidan chce wziąć na siebie winę za śmierć Alpera. Cihan jest zły na Sedę, że ta mieszka z Gönül. Kuzey coraz bardziej przekonuje się do ślubu z Bahar.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 264 - wtorek, 26.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Z braku dowodów policjanci nie aresztują Naciye. Melis jest zła na Gönül. Z nerwów dziewczyna dostaje boleści. Niebawem dowiaduje się, że jej dziecko może mieć zespół Downa. Kuzey zapewnia Bahar, że ta może liczyć na jego przyjaźń.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 265 - środa, 27.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar staje się świadkiem spotkania Cavidan i Alpera. Ege przyłapuje Sedę i Cihana w domu Gönül. Bahar cały czas stara się uwieść Kuzeya. Melis dowiaduje się, że Feraye okłamywała ją i Yigita.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 266 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kiedy Seda podejmuje pracę w domu Egego, wpada na trop medalionu. Naciye stara się za wszelką cenę doprowadzić do ślubu Kuzeya z Bahar. Tymczasem kobieta dowiaduje się, jak Alper potraktował Silę. Hulya wysuwa oskarżenia w kierunku Cavidan. Kuzey spotyka się z Silą w klinice.

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 267 - piątek, 29.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Doktorowi Leventowi udaje się uratować zdesperowaną Silę. Zeynep ma coraz większe zaufanie do Cihana. Pomiędzy Melis a Yildiz dochodzi do kłótni. Obrażona Cavidan postanawia wrócić na wieś. Yildiz odkrywa, kto jest ojcem Zeynep.

Zobacz koniecznie: Miłość i nadzieja. To ona zostanie żoną Kuzeya? Wstrząsający początek 2. sezonu tureckiej telenoweli - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.