Miłość i nadzieja, odcinek 353: Bahar obmyśli plan, jak zniszczyć Silę i Kuzeya! Podpisze umowę rozwodową, ale będzie chciała ich zabić - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 353 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kłamstwo Sili i Kuzeya w 353 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjdzie na jaw! Dzięki Cavidan Bahar na własne oczy zobaczy, jak mąż i siostra ją oszukali. To oznacza, że tylko przez krótki czas uda im się udawać, że się rozstali, że niespodziewanie miłość Kuzeya do Sili się skończyła. Na widok zakochanych, którzy nie będą sobie szczędzili czujności bezwzględna intrygantka zapowie, że Sila zapłaci najwyższą cenę za to, że odebrała jej męża.

Bahar w 353 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie chciała zabić Silę

- Zabiję ją. Przysięgam. Rozszarpię Silę na strzępy! Oszukali mnie! On mnie oszukał! Sila mnie oszukała! Zniszczę ich oboje! Każdego z osobna!

Wściekłość Bahar będzie tak wielka, że w 353 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan z trudem ją powstrzyma, żeby nie zrobiła czegoś głupiego. - Jeśli naprawdę chcesz ich zniszczyć, opanuj się. Musisz myśleć. Uderzyć tam, gdzie najmniej się spodziewają.

Okrutny plan Bahar przeciwko Sili i Kuzeyowi w 353 odcinku "Miłość i nadzieja"

Jeszcze tego samego dnia w 353 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey podsunie Bahar umowę rozwodową do podpisania, a żona wreszcie złoży podpis pod dokumentem. Prawnik nie zorientuje się jednak, że podpis Bahar jest fałszywy... Tylko Cavidan żądna zemsty Bahar ogłosi, że to jeszcze nie koniec, że żadnego rozwodu z Kuzeyem nie będzie. W jej głowie zrodzi się okrutny plan zniszczenia tej pary, zabicia siostry i męża.

- Zobaczysz wkrótce, mamo. Niech cieszą się tymi godzinami. Bo to będą ostatnie piękne chwile ich życia. Zamierzam zabrać Sili i Kuzeyowi wszystko. Każde marzenie. Każdy oddech. Każdy spokój. Zniszczę ich. Powoli. Do końca - zapowie mściwa Bahar.