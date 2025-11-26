Miłość i nadzieja, odcinek 344: Yildiz powstrzyma Silę przed kolejną ucieczką z domu Kuzeya.  Zacznie rozumieć, że nie ma żadnej ciąży?

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-11-26 15:09

W 344 odcinku „Miłość i nadzieja” to Yildiz odegra kluczową rolę, stając się nwielkim wsparciem dla załamanej Sili. Gdy Kuzey wybiegnie z rezydencji, by udowodnić, że Bahar kłamie o ciąży, Yildiz zejdzie do piwnicy i powstrzyma Silę przed kolejną ucieczką. To właśnie ona zacznie przekonywać dziewczynę, że Bahar manipuluje, a Kuzey wciąż o nią walczy, nawet mocniej, niż Sila chce to przyznać.

"Miłość i nadzieja" odcinek 344 - wtorek, 2.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 344 odcinku „Miłość i nadzieja” atmosfera w rezydencji będzie gęstnieć z każdą minutą. Kuzey nie uwierzy w ciążę Bahar i, pewny jej kłamstwa, ściągnie Silę z powrotem do domu, każąc jej zostać i czekać, mimo że Sila spróbuje odejść, wierząc w opowieść siostry. Po jego nagłym wyjściu to Yildiz zajmie miejsce u boku Sili. Wejdzie do piwnicy z innym zadaniem, lecz w końcu powstrzyma dziewczynę przed kolejną ucieczką i zacznie nabierać przekonania, że Bahar naprawdę kłamie i nie jest w ciąży.

Yildiz pocieszy Silę. Ona także nie uwierzy w ciążę Bahar

Po dramatycznym zajściu na drodze Kuzey przywiezie Silę z powrotem do rezydencji. Zrozpaczona dziewczyna spróbuje wyjaśnić mu sytuację, ale usłyszy jedynie twarde słowa:

Zabiorę ją do szpitala. Udowodnię, że Bahar nie jest w ciąży! Poczekaj tu na mnie, nigdzie nie odchodź! One kłamią.

Kuzey zostawi Silę w chłodnym, zamkniętym pokoju w piwnicy, a sam pobiegnie szukać dowodu na to, że Bahar go oszukuje. Poleci Yildiz zejść na dół i dopilnować, by Sila nie odeszła. Wkrótce po jego wyjściu Yildiz zejdzie na dół. Będzie trzymać latarkę i chustkę, ocierając kurz z półek, szukać będzie narzędzi dla Hüsnü i nie spodziewa się nikogo zastać. Dopiero po chwili dostrzeże w kącie siedzącą na krześle Silę.

Sila? Co ty tu robisz? Po chwili, już ciszej. – A więc dlatego Kuzey wysłał mnie tutaj… żebym z tobą została. Co się stało?

Sila, przygarbiona, z dłońmi zaciśniętymi do bólu, wyzna. – Kuzey zobaczył mnie na drodze. Zatrzymał samochód i… przywiózł tutaj. Musiałam powiedzieć mu prawdę, Yildiz. Powiedziałam, że Bahar jest w ciąży. Reakcja Yildiz będzie błyskawiczna.

I jak zareagował?

– Nie uwierzył. Powiedział, że Bahar kłamie.

– I słusznie! To przecież oczywiste, że to kłamstwo!

Yildiz przekona Silę, by została z Kuzeyem?

Sila jednak spróbuje bronić siostry. 

Nie oszukujmy się, Yildiz. Bahar jest w ciąży.

– Nie wierzę w to. Nie ma żadnego dziecka. To tylko jej gra.

Sila, zmęczona i zrezygnowana, powie z bólem. - Posłuchaj… To dziecko jest moim siostrzeńcem. A między mną a Kuzeyem… to koniec. Nie ma już nic.

To właśnie w tej chwili Yildiz zacznie mówić słowa, które zupełnie zmienią napięcie. Wskaże na zdjęcia Kuzeya i Sili wiszące na ścianie, utrwalone chwile szczęścia, których Kuzey nie chce się pozbyć. 

Wiesz, Kuzey często tu przychodził, odkąd odeszłaś. Siadał właśnie tam, gdzie teraz siedzisz. Czasami siedział godzinami, innym razem zostawał na noc. Drzwi zawsze były zamknięte. Nikomu nie pozwalał tu wchodzić. (…) – A ty mówisz, że między wami nic już nie ma? Nie zrezygnował z ciebie, Sila. Nawet wtedy, gdy był przekonany, że go zdradziłaś.

– Ale to dziecko…

Yildiz położy jej dłoń na ramieniu i powie: – Nie ma żadnego dziecka. Zobaczysz, Kuzey ci to udowodni. On się nie myli, kiedy chodzi o ciebie.