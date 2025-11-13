Miłość i nadzieja, odcinek 335: Bahar będzie chciała zabić Silę! Wpadnie na diaboliczny pomysł i otruje siostrę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 335 - piątek, 21.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Śmierć Sili będzie dla Bahar w 335 odcinku "Miłość i nadzieja" jedynym sposobem, żeby zatrzymać przy sobie Kuzeya, by siostra nie zabrała jej męża! Na powiodą się żadne próby pozbycia się Hulyi, którą Bahar chce zabić tylko z jednego powodu. Siostra Kuzeya wie za dużo o jej zbrodniach, o szantażu, którego ofiarą padł Levent. Wypchnęła ją z balkonu, lecz Hulya nie zginęła. Teraz morderczyni nie cofnie się przed niczym, żeby ten sam los spotkał Silę.

Sila nie nabierze się na kłamstwa Bahar w 334 odcinku "Miłość i nadzieja"

Ale najpierw w 334 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar podejmie desperacką próbę oszukania Sili, wykorzystując to, że jest tak naiwna i bezgranicznie ją kocha. Przypomni, że kiedyś obiecywała wiele razy, że zawsze będzie ją chronić. W ten sposób Bahar będzie chciała przekonać Silę, że nic Hulyi nie zrobiła, że nie zepchnęła jej z balkonu. Uprzedzi siostrę, że jeśli jej nie przeprosi za oskarżenie o próbę zabójstwa Hulyi, nigdy więcej nie wejdzie do jej domu.

Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 331-336. Kuzey znajdzie nieprzytomną Silę. To sprawka Bahar! Streszczenia odcinków od 17.11 do 22.11.2025

Sila spoliczkuje Bahar w 334 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tym razem Sila nie da się podejść Bahar i w 334 odcinku "Miłość i nadzieja" spoliczkuje ją za to, że będzie chciała znów ją zmanipulować. Ostrzeże Bahar, że to nie jest kara za to, jak skrzywdziła Hulyę, bo i tak wyda ją policji i stanie przed sądem.

- Nie możesz zapłacić za swoje kłamstwa i podłe gierki zwykłym policzkiem. Sąd wymierzy ci karę! - zagrozi Sila i nawet Cavidan nie przekona jej, że Bahar jest niewinna.

Tak Bahar będzie chciała zabić Silę w 335 odcinku "Miłość i nadzieja"

Na tym nie koniec, bo w 335 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan nie opuszczą wiejskiego domu Kuzeya bez odpowiedniego "pożegnania" z Silą. Zanim przebiegła morderczyni i oszustka wyjdą, Bahar zakradnie się do kuchni, gdzie uszkodzi rurę z gazem przy kuchence. W ten sposób będzie chciała zabić Silę, otruć ją, ukarać za to, że Kuzey kocha tylko ją! W ogóle nie będzie myślała o tym, że oprócz Sili mogą w eksplozji gazu mogą zginąć wszyscy w domu - Hulya, Yildiz, a nawet Kuzey, jeśli się pojawi...

Sila zatruta gazem w wiejskim domu w 335 odcinku "Miłość i nadzieja"

Na pożegnanie Bahar w 335 odcinku "Miłość i nadzieja" przytuli Silę, zapewni siostrę o swoim wybaczeniu, ale w jej spojrzeniu będzie tylko żądza zemsty i morderstwa. Diaboliczny plan Bahar powiedzie się? Zatruta gazem Sila najpierw zacznie skarżyć na zawroty głowy, a potem upadnie na podłodze w kuchni, nie dając żadnego znaku życia.