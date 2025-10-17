Miłość i nadzieja, odcinek 309: Sila oskarżona o próbę zabójstwa kochanki Leventa! Kuzey ukryje ją przed policją - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 309 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila w 309 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie się wrogiem Acelyi, której zamiary wobec Leventa pozostaną mroczną tajemnicą. Już sam fakt, że tak nagle była ukochana zjawi się w życiu Leventa wzbudzi sporo zamieszania. Szczególnie, że nikt nie będzie wiedział, kim naprawdę jest Acelya, co ją łączyło z Leventem i czemu narzeczony Sili tak się jej boi.

Dlaczego Acelya w "Miłość i nadzieja" zmusi Leventa do rozstania z Silą?

Z retrospekcji, wspomnień nowej bohaterki "Miłość i nadzieja" będzie wynikało, że Acelya boleśnie przekonała, jak bezwzględny, okrutnym człowiekiem jest lekarz z psychiatryka, który kiedyś faszerował ją lekami, wykorzystywał do własnych celów. Czy tylko dlatego Acelya będzie chciała się zemścić na Levencie? A jeśli tak, to czemu będzie jej tak zależało na jego rozstaniu Silą?

Levent w 309 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przekona Sili do wyjazdu Amsterdamu

W 309 odcinku "Miłość i nadzieja" Levent spróbuje przekonać Silę, że jeszcze przed ślubem muszą wyjechać ze Stambułu, że dostał świetną pracę w Amsterdamie i tylko z dala od Kuzeya mogą stworzyć prawdziwy związek. Narzeczony Sili przestanie udawać, że nie widzi, że ona i Kuzey nadal bardzo się kochają.

- Kuzey nie odstępuje cię na krok. Próbuję udawać, że tego nie widzę, ale on okazuje ci miłość przy każdej okazji. Kuzey cię kocha... Nie obchodzi go Bahar - stwierdzi chłodnym tonem lekarz. - Źle to zrozumiałeś… - Nie, to ty źle rozumiesz albo nie chcesz zrozumieć. Wszyscy wiedzą, że Kuzey jest tobą zainteresowany, a ja nie mogę już tego znieść - wyjaśni Levent. - Levencie, Kuzey jest mężem mojej siostry. To nie tak, jak myślisz. - Nie chcę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek rzucał cień na nasze małżeństwo. Dlatego nie zostawajmy tu dłużej, wyjedźmy do Amsterdamu. Wyruszmy natychmiast, już jutro, nie mówiąc nikomu. Pomyśl o szczęściu Bahar, nie o swoim...

Acelya odkryje podwójną grę Leventa w 309 odcinku "Miłość i nadzieja"

Świadkiem rozmowy Sili i Leventa w 309 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie Acelya, która obserwując ich z balkonu domu Kuzeya uzna, że są o krok od rozstania. Niedługo potem Levent rozpocznie z Acelyą przebiegłą grę. Wmówi dawnej "ukochanej", że wciąż mu na niej zależy, że rozstanie się z Silą, żeby mogli znów być razem. Tylko dlaczego Acelyi tak będzie zależało na odzyskaniu bezwzględnego mężczyzny, który ją bił, wyżywał się na niej psychicznie?

- Sila była bardzo zaskoczona, ale nie sprawiała problemów. Zerwałem z nią. Teraz możemy iść świętować nasz związek - okłamie Acelyę wyrachowany Levent.

To dlatego w 309 odcinku "Miłość i nadzieja" Acelya oskarży Silę o próbę zabójstwa

Niespodziewanie w 309 odcinku "Miłość i nadzieja" przed rezydencją Kuzeya pojawią się policjanci. Wyjdzie na jaw, że Acelya oskarżyła Silę o próbę zabójstwa, o to, że to ona dosypała orzechów do potrawy, którą zjadła kobieta i dostała po niej silnego ataku alergii. Acelya nie powie ani słowa, tylko spoliczkuje Leventa za podwójną grę.

Chwilę później do gabinetu Kuzeya wbiegnie Yildiz, która przekaże prawnikowi, że policja przyjechała po Silę, że Acelya złożyła na nią skargę!

- Pytają o Silę. Acelya złożyła na nią skargę. Twierdzi, że to ona próbowała ją zabić. Policjanci chcą zatrzymać Silę pod zarzutem usiłowania zabójstwa!

Kuzey ukryje Silę przed policją w 309 odcinku "Miłość i nadzieja"

Początkowo Sila w 309 odcinku "Miłość i nadzieja" zapewni, że nic nie zrobiła Acelyi, że wszystko wyjaśni policjantom. Nie mogą przecież tak po prostu jej aresztować. Ale Kuzey powstrzyma ukochaną. Wymyśli sposób, jak ukryć Silę przed policją i resztą rodziny. Nawet Leventem i Bahar...