Miłość i nadzieja, odcinek 305: Sila oskarży Bahar o wypadek Hulyi. Z pomocą Leventa zniszczy jedyny dowód - ZDJĘCIA

W 305 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila będzie o krok od odkrycia, że to Bahar spowodowała wypadek Hulyi, że ona wypchnęła siostrę Kuzeya z balkonu, żeby się jej pozbyć! To Yildiz zbuntuje Silę przeciwko Bahar i Leventowi. Obie kobiety postarają się zdobyć nagranie z wypadku, z drona, którym chłopiec z sąsiedztwa nagrywa okolicę. Nie uda im się, bo Bahar i Levent okażą się sprytniejsi. To narzeczony Sili w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" zniszczy jedyny dowód na to, że Bahar chciała zabić Hulyę. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, co się wydarzy. Czy Sila pozna prawdę?

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila i Yildiz w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" rozpoczną własne śledztwo, by dowieść, że za wypadek Hulyi odpowiada Bahar, że to żona Kuzeya wypchnęła ją z balkonu, bo siostra prawnika poznała tajemnicę jej i Leventa. To sprytna gosposia z rezydencji Kuzeya wpadnie na to, że dowodem przeciwko Bahar może być nagranie z drona, który co jakiś czas krąży nad posiadłością. Urządzeniem bawi się mały chłopiec z sąsiedztwa.

Czy Sila i Yildiz w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" zdobędą nagranie z wypadku Hulyi?

- Dron cały czas nagrywa... A jeśli wtedy też był w powietrzu, mógł zarejestrować moment wypadku Hulyi - tak Yildiz przekona Silę, żeby odwiedziły chłopca. 

- Chcesz powiedzieć, że możemy zobaczyć, czy naprawdę  Hulya spadła sama czy ktoś ją zepchnął?

- Jeśli nagranie istnieje, dowiemy się prawdy. Odkryjemy też tajemnicę Bahar i Leventa...

Tak Levent w 305 odcinku "Miłość i nadzieja"  zniszczy nagranie z drona i dowód przeciwko Bahar

Przebiegła Bahar w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" podsłucha jednak rozmowę Sili i Yildiz. Dowie się o dronie, który mógł nagrać wypadek siostry Kuzeya i od razu zaalarmuje Leventa, że muszą się pozbyć dowodu jej winy. Zanim Sila i Yildiz dotrą do domu chłopca, Levent zdąży już zniszczyć drona z kartą pamięci, na której będzie obciążające Bahar nagranie z wypadku. 

Sila w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" oskarży Bahar, że chciała zabić Hulyę

Mimo to Sila w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie niemal pewna, że Bahar coś ukrywa, że łączy ją z Leventem sekret i oboje mogli być zamieszani w wypadek Hulyi. Póki co nie będzie jednak miała żadnego dowodu przeciwko siostrze. Tylko zapewnienia Yildiz. Przyciśnie jednak Bahar, oskarżając ją o spowodowanie wypadku siostry Kuzeya. 

- Powiedz mi prawdę, Bahar. Co się dzieje między tobą a Leventem?

- Co ma się dziać? O czym ty mówisz?

- Nie udawaj. Czy masz coś wspólnego z upadkiem Hulyi z balkonu?

- Co ty mówisz?! Czy zdajesz sobie sprawę, o co mnie właśnie oskarżasz? Jak możesz rzucać we mnie takie słowa?

- Yildiz wszystko mi powiedziała. Słyszała cię, zanim Hulya spadła z balkonu. Wiem, że jest między tobą a Leventem jakaś tajemnica. Jeśli to wyjdzie na jaw, Kuzey odejdzie od ciebie. Wyjaśnij mi to, Bahar...

Levent wymyśli kłamstwo, żeby chronić Bahar w 305 odcinku "Miłość i nadzieja"

Rozmowę sióstr w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie Levent, więc Bahar nie zdąży odpowiedzieć na oskarżenia Sili. Narzeczony wpadnie do rezydencji z kwiatami, wkroczy między kobiety i z szyderczym uśmiechem na ustach stanie po stronie Bahar. Doskonale wiedząc o tym, że jeśli ona wpadnie za wypadek Hulyi, to pociągnie go za sobą na dno. 

Wizyta Leventa jeszcze bardziej nakręci Silę przeciwko Bahar i zażąda odpowiedzi na pytanie, co ukrywają, co się dzieje między nimi! Fałszywy lekarz z psychiatryka, który ma sumieniu znacznie więcej niż udział w intrydze Bahar, wymyśli sprytne kłamstwo, żeby ocalić wspólniczkę. 

- Wiesz, co ukrywamy… Bahar widziała cię w klinice. Jeszcze zanim zobaczył cię Kuzey...

- A potem? — dopyta Sila, naiwnie wierząc narzeczonemu i siostrze. 

- Potem… Jeszcze przed jej ślubem z Kuzeyem, zadzwoniono z kliniki. Bahar odebrała telefon. Dowiedziała się, że byłaś hospitalizowana. Ukryła to przed nim. To właśnie jest nasz sekret... - okłamie Silę Levent. 

