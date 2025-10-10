Miłość i nadzieja, odcinek 305: Sila oskarży Bahar o wypadek Hulyi. Z pomocą Leventa zniszczy jedyny dowód - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila i Yildiz w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" rozpoczną własne śledztwo, by dowieść, że za wypadek Hulyi odpowiada Bahar, że to żona Kuzeya wypchnęła ją z balkonu, bo siostra prawnika poznała tajemnicę jej i Leventa. To sprytna gosposia z rezydencji Kuzeya wpadnie na to, że dowodem przeciwko Bahar może być nagranie z drona, który co jakiś czas krąży nad posiadłością. Urządzeniem bawi się mały chłopiec z sąsiedztwa.

Czy Sila i Yildiz w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" zdobędą nagranie z wypadku Hulyi?

- Dron cały czas nagrywa... A jeśli wtedy też był w powietrzu, mógł zarejestrować moment wypadku Hulyi - tak Yildiz przekona Silę, żeby odwiedziły chłopca. - Chcesz powiedzieć, że możemy zobaczyć, czy naprawdę Hulya spadła sama czy ktoś ją zepchnął? - Jeśli nagranie istnieje, dowiemy się prawdy. Odkryjemy też tajemnicę Bahar i Leventa...

Tak Levent w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" zniszczy nagranie z drona i dowód przeciwko Bahar

Przebiegła Bahar w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" podsłucha jednak rozmowę Sili i Yildiz. Dowie się o dronie, który mógł nagrać wypadek siostry Kuzeya i od razu zaalarmuje Leventa, że muszą się pozbyć dowodu jej winy. Zanim Sila i Yildiz dotrą do domu chłopca, Levent zdąży już zniszczyć drona z kartą pamięci, na której będzie obciążające Bahar nagranie z wypadku.

Sila w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" oskarży Bahar, że chciała zabić Hulyę

Mimo to Sila w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie niemal pewna, że Bahar coś ukrywa, że łączy ją z Leventem sekret i oboje mogli być zamieszani w wypadek Hulyi. Póki co nie będzie jednak miała żadnego dowodu przeciwko siostrze. Tylko zapewnienia Yildiz. Przyciśnie jednak Bahar, oskarżając ją o spowodowanie wypadku siostry Kuzeya.

- Powiedz mi prawdę, Bahar. Co się dzieje między tobą a Leventem? - Co ma się dziać? O czym ty mówisz? - Nie udawaj. Czy masz coś wspólnego z upadkiem Hulyi z balkonu? - Co ty mówisz?! Czy zdajesz sobie sprawę, o co mnie właśnie oskarżasz? Jak możesz rzucać we mnie takie słowa? - Yildiz wszystko mi powiedziała. Słyszała cię, zanim Hulya spadła z balkonu. Wiem, że jest między tobą a Leventem jakaś tajemnica. Jeśli to wyjdzie na jaw, Kuzey odejdzie od ciebie. Wyjaśnij mi to, Bahar...

Levent wymyśli kłamstwo, żeby chronić Bahar w 305 odcinku "Miłość i nadzieja"

Rozmowę sióstr w 305 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie Levent, więc Bahar nie zdąży odpowiedzieć na oskarżenia Sili. Narzeczony wpadnie do rezydencji z kwiatami, wkroczy między kobiety i z szyderczym uśmiechem na ustach stanie po stronie Bahar. Doskonale wiedząc o tym, że jeśli ona wpadnie za wypadek Hulyi, to pociągnie go za sobą na dno.

Wizyta Leventa jeszcze bardziej nakręci Silę przeciwko Bahar i zażąda odpowiedzi na pytanie, co ukrywają, co się dzieje między nimi! Fałszywy lekarz z psychiatryka, który ma sumieniu znacznie więcej niż udział w intrydze Bahar, wymyśli sprytne kłamstwo, żeby ocalić wspólniczkę.

- Wiesz, co ukrywamy… Bahar widziała cię w klinice. Jeszcze zanim zobaczył cię Kuzey... - A potem? — dopyta Sila, naiwnie wierząc narzeczonemu i siostrze. - Potem… Jeszcze przed jej ślubem z Kuzeyem, zadzwoniono z kliniki. Bahar odebrała telefon. Dowiedziała się, że byłaś hospitalizowana. Ukryła to przed nim. To właśnie jest nasz sekret... - okłamie Silę Levent.