Miłość i nadzieja, odcinek 291: Kuzey po zaręczynach Sili i Leventa obieca, że rozwiedzie się z Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 291 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Oświadczyny Leventa, które Sila przyjmie w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" będą potężnym ciosem dla Kuzeya! Zwłaszcza, że razem z Bahar zjawi się w eleganckiej restauracji i na własne oczy zobaczy jak lekarz z kliniki psychiatrycznej wręczy Sili pierścionek zaręczynowy.

Kuzey w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" powstrzyma Silę przed ślubem z Leventem?

Nazajutrz w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey zakradnie się do pokoju Sili i zrobi wszystko, by powstrzymać ją przed ślubem z Leventem. Nie zrezygnuje z tej miłości nawet gdy Sila każe jak najszybciej wyjść, by Bahar nie nakryła ich razem. Coraz bardziej zdesperowany Kuzey wyzna wreszcie dlaczego musiał ożenić się z Bahar, jak wielki błąd popełnił, kiedy spędził noc z siostrą Sili.

– Powiedz mi jedno... Naprawdę zamierzasz poślubić tego człowieka? – Kuzey, proszę cię… Wyjdź... – Wyjdę, ale tylko pod jednym warunkiem. Powiedz, że rezygnujesz z tego małżeństwa. Inaczej nigdy nie dam ci spokoju. – Jaki ty masz problem? Przecież jesteś żonaty! Opamiętaj się! – Tak, jestem żonaty. Ale nie wiesz dlaczego. To był błąd, pomyłka, koszmarna noc. Myślałem, że straciłem cię na zawsze… I wtedy, pijany, zagubiony, spojrzałem na Bahar i… zobaczyłem ciebie. Tamtej nocy… doszło do czegoś. A rano obudziłem się obok Bahar, nie ciebie. Właśnie dlatego ożeniłem się z nią. Ale w moim sercu… zawsze byłaś tylko ty...

Kuzey w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" obieca Sili, że weźmie rozwód z Bahar

Nagle w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey czule dotknie twarzy Sili i patrząc jej głęboko w oczy zacznie błagać, żeby nie wychodziła za mąż za Leventa. Obieca przy tym, że weźmie rozwód z Bahar, że zostawi jej siostrę najszybciej jak to będzie możliwe.

– Powiedz, że pamiętasz nas. Powiedz, że mnie kochasz. Jeśli to powiesz, natychmiast zakończę swoje małżeństwo. Ale nie wychodź za niego, błagam... – Odejdź… Po prostu odejdź - Sila nie powstrzyma łez. – W całym moim życiu kochałem tylko ciebie. Nikogo innego. Przysięgam na wszystko, co mam. Zaufaj mi… – Kuzey, proszę, odejdź… – Sila kolejny raz odtrąci ukochanego, by pozostać lojalną wobec Bahar. – Dobrze… Pójdę. Ale będę czekał na ciebie przy naszym drzewie. Jeśli nie przyjdziesz już nigdy nie stanę na twojej drodze.

Bahar domyśli się, że Kuzey był z Silą w jej pokoju w 291 odcinku "Miłość i nadzieja"

W międzyczasie w 291 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zorientuje się, że Kuzeya nie ma przy niej w łóżku i zacznie szukać męża. W ostatniej chwili prawnikowi uda się wymknąć z pokoju Sili, ale Bahar zauważy na podłodze pod łóżkiem ozdobną chusteczkę z jego marynarki. Dla Bahar stanie się jasne, że jeśli nie przyspieszy ślubu Sili i Leventa, mąż zostawi ją dla jej siostry! Postanowi jeszcze bardziej zaszantażować lekarza.