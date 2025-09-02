Miłość i nadzieja, odcinek 273: Panika Bahar po ślubie z Kuzeyem! Powie matce, że Sila wróciła. Doktor Levent podsłucha ich rozmowę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 273 - sobota, 6.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Powrót Sili i jej obecność na ślubie Bahar i Kuzeya w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" przestanie być tajemnicą. Siostra panny młodej nie zniszczy ceremonii ślubnej, pozostanie w ukryciu, ale mimo to Bahar spanikuje, że jej szczęście z mężem jest zagrożone. Od razu przerwie ich pierwszy taniec, który Sila będzie podpatrywała z bezpiecznej odległości z domu prawnika i poleci do swojej matki, by uprzedzić ją, że szykują się kłopoty.
Bahar zawiadomi matkę, że Sila wróciła podczas wesela w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"
Bezwzględna Cavidan w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" nie dopuści do tego, żeby Sila odebrała Bahar Kuzeya. Chociaż nie będzie zadowolona, że córka wyciągnie ją z weselnego przyjęcia.
- Posłuchaj...
- Musisz teraz? Chciałam pobyć z ludźmi z wyższych sfer!
- Sila tu jest!
- Co mówisz? Sila tutaj?
- Widziałam ją! Patrzyła na nas przez okno!
- Boże! Tylko nie teraz!
Levent podsłucha rozmowę Bahar i Cavidan o Sili w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"
Nagle rozmowę Bahar i Cavidan o Sili w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie doktor Levent, lekarz z kliniki psychiatrycznej, którego Kuzey specjalnie zaprosił na ślub i wesele do swojego domu. Mężczyzna zorientuje się, że panna młoda i jej matka wymieniły imię "Sila".
- Pan Levent czegoś chce? - zapyta zszokowana Cavidan.
- Mówiłyście o Sili?
- My? Nie, skądże... - wyprze się matka Bahar.
- Tak usłyszałem...
- Nie. Wymazaliśmy ją z pamięci. Niech ją piekło! - Cavidan wyprze się przybranej córki.
- Jesteście jej rodziną?
- Byłyśmy bardzo dawno temu, ale odrzuciłyśmy ją i wymazałyśmy z pamięci! Niech pan jej nie przypomina!
- Sila straciła pamięć. Leczy się w naszej klinice...
- Czego pan nie rozumie? Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego!
- Pani jest jej matką, a to Bahar?
- Levent gdyby teraz Kuzey usłyszał o niej albo ją zobaczył, byłoby bardzo źle! Nie psujmy nastroju tego pięknego dnia!
- Ale ona jest niewinna... Wiem, bo jestem jej lekarzem...
- Panie Levent,niech pan się nie wtrąca w cudze sprawy! Sila skrzywdziła tę rodzinę. Pan o tym nie wie, ale my wiemy! Proszę nie psuć mojej córce tego szczęśliwego dnia! - Cavidan w ostrych słowach przepędzi lekarza.
Jak Bahar i Cavidan w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" pozbędą się Sili z wesela zanim Kuzey ją zobaczy? Doktor Levent też może je wydać, więc obie będą miały zbyt wiele do stracenia. W głowie przebiegłej, okrutnej macochy Sili zrodzi się plan, żeby działać jak najszybciej.
- Trzeba ją znaleźć i uciszyć...
- On może powiedzieć Kuzeyowi, że ona jest w psychiatryku... - zacznie się bać Bahar.
- Później się tym zajmiemy! Może on ją tu przywiózł?
- Po co?
- Nie wiem! Chodź już!
Zdradzamy, że aż do końca 273 odcinka "Miłość i nadzieja" Sila nie wyjdzie ze swojej kryjówki w domu Kuzeya, więc nie spotka się z ukochanym, który poślubi jej siostrę.
