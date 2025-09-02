Miłość i nadzieja, odcinek 273: Panika Bahar po ślubie z Kuzeyem! Powie matce, że Sila wróciła. Doktor Levent podsłucha ich rozmowę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 273 - sobota, 6.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Powrót Sili i jej obecność na ślubie Bahar i Kuzeya w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" przestanie być tajemnicą. Siostra panny młodej nie zniszczy ceremonii ślubnej, pozostanie w ukryciu, ale mimo to Bahar spanikuje, że jej szczęście z mężem jest zagrożone. Od razu przerwie ich pierwszy taniec, który Sila będzie podpatrywała z bezpiecznej odległości z domu prawnika i poleci do swojej matki, by uprzedzić ją, że szykują się kłopoty.

Bahar zawiadomi matkę, że Sila wróciła podczas wesela w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

Bezwzględna Cavidan w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" nie dopuści do tego, żeby Sila odebrała Bahar Kuzeya. Chociaż nie będzie zadowolona, że córka wyciągnie ją z weselnego przyjęcia.

M jak miłość ZWIASTUN pierwszego odcinka po wakacjach. Strach Kingi przed prześladowcą! Finał procesu oprawcy Magdy

- Posłuchaj... - Musisz teraz? Chciałam pobyć z ludźmi z wyższych sfer! - Sila tu jest! - Co mówisz? Sila tutaj? - Widziałam ją! Patrzyła na nas przez okno! - Boże! Tylko nie teraz!

Levent podsłucha rozmowę Bahar i Cavidan o Sili w 273 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nagle rozmowę Bahar i Cavidan o Sili w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" przerwie doktor Levent, lekarz z kliniki psychiatrycznej, którego Kuzey specjalnie zaprosił na ślub i wesele do swojego domu. Mężczyzna zorientuje się, że panna młoda i jej matka wymieniły imię "Sila".

- Pan Levent czegoś chce? - zapyta zszokowana Cavidan. - Mówiłyście o Sili? - My? Nie, skądże... - wyprze się matka Bahar. - Tak usłyszałem... - Nie. Wymazaliśmy ją z pamięci. Niech ją piekło! - Cavidan wyprze się przybranej córki. - Jesteście jej rodziną? - Byłyśmy bardzo dawno temu, ale odrzuciłyśmy ją i wymazałyśmy z pamięci! Niech pan jej nie przypomina! - Sila straciła pamięć. Leczy się w naszej klinice... - Czego pan nie rozumie? Nie chcemy mieć z nią nic wspólnego! - Pani jest jej matką, a to Bahar? - Levent gdyby teraz Kuzey usłyszał o niej albo ją zobaczył, byłoby bardzo źle! Nie psujmy nastroju tego pięknego dnia! - Ale ona jest niewinna... Wiem, bo jestem jej lekarzem... - Panie Levent,niech pan się nie wtrąca w cudze sprawy! Sila skrzywdziła tę rodzinę. Pan o tym nie wie, ale my wiemy! Proszę nie psuć mojej córce tego szczęśliwego dnia! - Cavidan w ostrych słowach przepędzi lekarza.

Jak Bahar i Cavidan w 273 odcinku "Miłość i nadzieja" pozbędą się Sili z wesela zanim Kuzey ją zobaczy? Doktor Levent też może je wydać, więc obie będą miały zbyt wiele do stracenia. W głowie przebiegłej, okrutnej macochy Sili zrodzi się plan, żeby działać jak najszybciej.

- Trzeba ją znaleźć i uciszyć... - On może powiedzieć Kuzeyowi, że ona jest w psychiatryku... - zacznie się bać Bahar. - Później się tym zajmiemy! Może on ją tu przywiózł? - Po co? - Nie wiem! Chodź już!

Zdradzamy, że aż do końca 273 odcinka "Miłość i nadzieja" Sila nie wyjdzie ze swojej kryjówki w domu Kuzeya, więc nie spotka się z ukochanym, który poślubi jej siostrę.

