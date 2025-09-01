Miłość i nadzieja, odcinek 270: Kuzey zapewni Bahar, że to już koniec z Silą! Zrobi wszystko jak będzie chciała - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 270 - środa, 3.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey i Bahar będą przygotowywać się do swojego ekspresowego ślubu! I choć teoretycznie nie będzie on konieczny, gdyż okaże się, że siostra Sili wcale nie jest z nim w ciąży, to mimo tego Bozbey i tak zdecyduje się z nią ożenić! Tym bardziej, iż wciąż nie będzie wiedział, co dzieje się z Silą! przeciwieństwie do jej siostry!

Dlatego w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") tak bardzo zacznie się martwić, gdy przed formalnościami zajadą jeszcze do kliniki psychiatrycznej, w której Sila będzie przebywać, o czym ona doskonale będzie wiedzieć!

- Po co przyjechaliśmy do kliniki? - zdziwi się Bahar.

- Muszę przekazać akta. Zaczekaj chwilę - poprosi ją Kuzey.

Kuzey zapewni Bahar, że tylko ona się dla niego liczy w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Oczywiście, w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar będzie świadoma tego, że zakochani w każdej chwili będą mogli się spotkać, przez co Kuzey będzie mógł jeszcze zmienić zdanie i się z nią nie ożenić. I otwarcie postanowi go o to zapytać, czym nieco go zszokuje, bo przecież będą w trakcie załatwiania formalności...

- Kuzey, naprawdę chcesz się ze mną ożenić? - spyta Bahar.

- Jedziemy do Urzędu Stanu Cywilnego złożyć dokumenty. Potem pójdziemy obejrzeć suknie ślubne - przypomni jej Kuzey.

I wówczas w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") już otwarcie zapyta go o Silę, czym tylko go zdenerwuje. Tym bardziej, że w głowie Kuzeya będą o niej wyłącznie złe wspomnienia. I z tego względu Bozbey stanowczo utnie jej temat.

- Wiem, ale czy naprawdę tego chcesz? Zapomniałeś o Sili? - narzeczona nie odpuści.

- Bahar, to zamknięty temat. Nie wspominaj jej imienia. Jutro bierzemy ślub - powie stanowczo Bozbey.

Zapewnienia Bozbeya wcale nie uspokoją Bahar w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I w tym momencie w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") szczęśliwa Bahar odetchnie z ulgą. Ale niestety wcale nie na długo!

- Nie sądziłam, że to nastąpi tak szybko - przyzna szczęśliwa.

- Dzięki przyjaciołom zdołałem przyspieszyć termin. Wszystko będzie tak, jak chcesz. Zaniosę te akta - zapewni ją Kuzey, po czym ruszy w kierunku klinki.

I wtedy w 270 odcinku "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") obawy Bahar powrócą, bo wcale nie będzie taka pewna tego, czy gdyby Kuzey zobaczył Silę, to nie zmieniłby zdania. I stąd znów zacznie stresować się jego wizytą i nerwowo spoglądać w kierunku siostry.

- A jeśli zobaczy Silę? - powie do siebie, ale na jej szczęście tak się nie stanie!