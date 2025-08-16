Miłość i nadzieja, odcinek 269: Bahar w ciąży z Kuzeyem! Będzie musiał się z nią ożenić. Test ciążowy da pozytywny wynik - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 269 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar będzie w ciąży z Kuzeyem w 269 odcinku "Miłość i nadzieja". Po tym, co między nimi zaszło, po nocy, którą spędzili razem wydawało się, że prawnik uniknie ślubu, odpowiedzialności za to, że shańbił niewinną dziewczynę. Wiele razy zapewniał Bahar, że może mieszkać w jego domu, że mu na niej zależy, ale nigdy się z nią nie ożeni. Powód jest oczywisty, Kuzey kocha Silę, siostrę Bahar, która stanęła na drodze do realizacji planu Cavidan, by wydać córkę za mąż za bogatego mężczyznę.

Pierwsze objawy ciąży Bahar w 268 odcinku "Miłość i nadzieja"

Gdy w 268 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan i Naciye zaczną snuć podejrzenia, że Bahar jest w ciąży z Kuzeyem, dla wszystkich będzie jasne, że muszą wziąć ślub. Chociaż matka Kuzeya długo była przeciwna Bahar, nie zgadzała się, by ktoś taki jak ona został żoną jej jedynego syna, próbowała różnymi sposobami się jej pozbyć, to teraz zmieni front. I stanie po stronie Cavidan, knującej intrygi, żeby ślub Bahar i Kuzeya odbył się jak najszybciej.

Bahar w ciąży zemdleje w ramionach Kuzeya w 269 odcinku "Miłość i nadzieja"

Test ciążowy, który Bahar zrobi w 269 odcinku "Miłość i nadzieja" da pozytywny wynik. Ale zamiast radości nieszczęśliwie zakochana dziewczyna pogrąży się w rozpaczy. Zdając sobie sprawę z tego, że Kuzey nigdy jej nie pokocha, że wcale nie chce się z nią ożenić. Po emocjonującej rozmowie z matką o przyszłości, o tym, że nie ma nadziei na małżeństwo z prawnikiem, bo on wybrał Silę, zapłakana Bahar zemdleje w ramionach Kuzeya.

Kuzey zgodzi się na ślub z Bahar w 269 odcinku "Miłość i nadzieja"

Co w tej sytuacji zrobi Kuzey w 269 odcinku "Miłość i nadzieja"? Czy wymiga się od ślubu z Bahar? Nic z tych rzeczy. Mimo że nadal będzie myślał o Sili, która straciła pamięć wskutek wypadku, to postąpi tak, jak powinien. Wyzna Bahar, że wezmą ślub w ciągu kilku najbliższych dni, że nie zostawi jej samej z dzieckiem.

Prawdziwy wstrząs czeka jednak bohaterów tureckiego serialu w 270 odcinku "Miłość i nadzieja", kiedy okaże się, że ciąża Bahar to fałszywy alarm, że wcale nie spodziewa się dziecka Kuzeya. Zaskoczony tą wiadomością prawnik i tak zdecyduje się ją poślubić. Z kolei Naciye namówi Feraye, by nie mówiła mężczyźnie nic na temat cierpiącej na amnezję Sili, która powoli zacznie odzyskiwać pamięć...