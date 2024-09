Miłość i nadzieja. Handan na wózku inwalidzkim! Tak Kuzey zmusi ją, by stanęła na nogi

Spis treści

Handan będzie udawać, że nie może chodzić, by odzyskać Kuzeya

To nie będzie chyba dla nikogo zaskoczenie, jeśli już teraz zdradzimy, że za jakiś czas Kuzey i Handan z serialu "Miłość i nadzieja" się rozstaną. Prawnik zwiąże się z Elif i będą razem bardzo szczęśliwi. Zakochani zaczną planować ślub kompletnie nie zdając sobie sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa.

Już informowaliśmy, jak tragiczny będzie finał ich miłosnej historii, ale zanim to nastąpi Handan będzie robić wszystko, aby odzyskać prawnika. Brunetka zdecyduje się na desperacki i podstępny krok, by odzyskać ukochanego.

Kuzey postawi Handan na nogi – dosłownie!

W głowie Handan zrodzi się szalony plan – zaczynie udawać, że po zaaranżowanym wypadku ma niedowład kończyn dolnych i musi poruszać się na wózku inwalidzkim.

Tak Handan spróbuje zdobyć litość i uwagę Kuzeya, licząc, że ten wróci do niej, przejęty jej rzekomym cierpieniem. Jednak Kuzey, znając Handan i jej skłonności do manipulacji, zaczynie coś podejrzewać, a jego przyjaciel lekarz niedługo potem potwierdzi, że cała historia z wózkiem inwalidzkim jest zwykłym oszustwem.

Rozczarowany i zły Kuzey postanowi skonfrontować się z Handan, ale ta będzie mu kłamać w żywe oczy sugerując, że to Elif próbuje ją skompromitować.

To nie ma nic wspólnego z Elif – powie jednak stanowczo Kuzey i pokaże byłej narzeczonej nagranie, na którym widać, jak wstaje z wózka i normalnie chodzi.

Handan do końca będzie jednak szła w zaparte, dlatego Kuzey zdecyduje się na radykalny krok. Prawnik pozwolić, by wózek inwalidzki Handan stoczył się w kierunku urwiska!

Dramatyczny finał oszustwa Handan

Handan w zaledwie kilka chwil znajdzie się na skraju urwiska w wózku inwalidzkim! Zobaczcie w galerii ZDJĘĆ, co wydarzy się dalej. Czy Kuzeyowi uda się w ten drastyczny sposób zmusić Handan, by stanęła na nogi? "To koniec zła, koniec wszystkich kłamstw" - powie z kamiennym wyrazem twarzy Kuzey.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.