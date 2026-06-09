W poprzednim, 406. odcinku hiszpańskiej telenoweli, Cruz bezskutecznie próbowała wymusić na Manuelu ujawnienie tożsamości nowej sympatii. Virtudes zniknęła z pałacu bez słowa, za co spotkała ją ostra bura, a Salvador mierzył się z pierwszymi trudnościami w roli głównego lokaja. Maria Fernandez i Jana w pełnej konspiracji szukały zagubionej walizki pełnej pieniędzy.

EUFORIA. Darrell Britt-Gibson (Bishop) i Marshawn Lynch (G) o 3. sezonie | Wywiad ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Czas na brutalną prawdę

Manuel nie pozostawia złudzeń i bez owijania w bawełnę informuje żonę, że ich relacja jest nie do uratowania, bo tak naprawdę nigdy nie darzył jej uczuciem. Ta deklaracja doprowadza zdesperowaną Jimenę na skraj załamania nerwowego. Kobieta jest całkowicie pewna, że jej mąż ma potajemny romans z Blanką Palomar i to ona jest powodem rozpadu ich związku.

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"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Maria Fernandez i ukryta fortuna

Tymczasem Maria Fernandez nie ma już wyjścia. Kobieta musi przyznać się przed pozostałymi domownikami, że to w jej ręce wpadła torba z potężną sumą pieniędzy, ukryta na zakurzonym strychu. Odkrycie tej tajemnicy może sprowadzić na nią niemałe kłopoty.

"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Zły stan zdrowia Virtudes

W kuchni panuje coraz bardziej nerwowa atmosfera. Virtudes boryka się z coraz gorszym samopoczuciem i brakuje jej sił do wyczerpującej pracy w posiadłości. Pogarszający się stan fizyczny i psychiczny dziewczyny budzi ogromny niepokój u jej matki.

"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Kapitan Lorenzo szantażuje Pelaya

W salonach pałacu rozkręca się z kolei kolejna gruba afera. Bezwzględny kapitan Lorenzo uderza w Pelaya. Mężczyzna domaga się ogromnej prowizji od ryzykownych zysków z nielegalnego handlu bronią z Anglikami. Lorenzo nie ma litości i brutalnie szantażuje przerażonego Pelaya.

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"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Gdzie i kiedy oglądać serial

Hiszpańską telenowelę „La promesa - pałac tajemnic” można oglądać w dni robocze o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Premiera 407. odcinka została zaplanowana na wtorek, 7 czerwca 2026 r. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, przewidziano alternatywę – wszystkie odcinki są dostępne online, na platformie TVP VOD.

"La Promesa - Pałac tajemnic" odc. 407: Fabuła i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach Jany, która próbuje rozwikłać mroczne sekrety potężnej rodziny Lujan, skrywane w murach posiadłości La Promesa. Codziennie mierzy się z nowymi trudnościami, próbując nie tylko utrzymać w tajemnicy swój cel, ale także odnaleźć się w gąszczu intryg, spisków i napięć między elitą a pracownikami. Jej uczucie do Manuela dodatkowo komplikuje całą sprawę, wymuszając wybór między pragnieniem odwetu a miłością. Atmosfera w pałacu gęstnieje, a poszukiwana przez nią prawda może okazać się znacznie mroczniejsza, niż początkowo zakładała.

Obsada serialu prezentuje się następująco: