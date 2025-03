Krew z krwi 3

Krew z krwi 3, odcinek 1: Carmen odkryje, kto wpakował ją do więzienia? Znów wpakuje się w przestępczy świat – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1 odcinku serialu „Krew z krwi 3” Carmen (Agata Kulesza) w końcu wyjdzie na wolność po 7 latach spędzonych za kratami! Zdeterminowana Rota-Majewska postanowi odkryć, kto ją wrobił i wpakował na długie lata do więzienia za zbrodnię, której, jak będzie twierdzić, wcale nie popełni. I w 1 odcinku serialu „Krew z krwi 3” będzie miała ku temu poważne podejrzenia, gdy niespodziewanie na jej powitaniu zjawi się jej dawny wróg! Ale to wcale nie zakończy jej dramatu! A wręcz przeciwnie, gdyż znów zostanie wciągnięta w przestępczy świat! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w ZWIASTUN-ie i naszej GALERII ZDJĘĆ!