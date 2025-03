Emanet. Kolejna bójka Yamana i Aziza! Seher ostro skwituje byłego męża!

Emanet. Taki będzie finał porwania Seher. Uratuje ją... Aziz? On i Yaman przybędą nad urwisko!

Emanet. Yaman poprosi Seher o powrót do rezydencji

W tureckiej telenoweli "Emanet" znowu huśtawka emocji. Seher i Yaman najpierw spędzą ze sobą noc, a następnie kobieta odsunie się od ukochanego, kiedy ten mocno pobije Aziza na jej oczach. Jakby tego było mało, Kirimli pozna prawdę o pochodzeniu lekarza byłej żony i zacznie podejrzewać go o to, że celowo zbliżył się do jego rodziny!

Kiedy przyjedzie pod dom Seher z nadzieją, że ta z nim porozmawia, zastanie tam Aziza! Yaman zadziała instynktownie. Podejdzie do siedzącego w aucie lekarza i po raz kolejny obłoży go mocnymi ciosami!

Wkradłeś się do mojego życia! Jesteś moim największym wrogiem! Chciałeś, żeby Seher się ode mnie oddaliła! Jesteś Yahyaoğlu!

- wykrzyczy w ogromnej złości.

Lekarz Seher będzie próbował go powstrzymać, tłumacząc, że zerwał kontakty z mafijną rodziną i jest już innym człowiekiem. Odda mu także cios! Doda, co sądzi o Yamanie:

- To ty jesteś gangsterem. Nie zasługujesz na taką kobietę jak Seher!

Kiedy lekarz odjedzie, Seher zauważy, że Yaman stoi pod jej domem. Rozkaże mu odejść, ale ten jej ni posłucha. Wyglądając rano przez okno zorientuje się, że ten dalej tam jest! Zirytowana wyjdzie do niego, a ten od razu powie jej, czego dowiedział się o Azizie. Yaman wyzna, że boi się o jej bezpieczeństwo i zasugeruje, że lepiej by było, gdyby wróciła do rezydencji.

Czy Seher posłucha byłego męża i wróci do domu? Jak skwituje słowa Yamana? Zobacz w galerii zdjęć.

Kiedy 529 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 529 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę, 30 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.