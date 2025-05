Emanet. Nana ratuje Yamana przed strzałem!

Spis treści

Emanet. Nana uratuje Yamanowi życie

Po starciu Nany i Aynur, w którym siostra Cengera celowo zniszczyła zegarek opiekunki, ta jest załamana. To jedyna pamiątka, jaką miała po swojej mamie i specjalni go nie nosiła, by nic się mu nie stało. Na szczęście Yaman zdeklarował się, że zajmie się naprawą zegarka, chociaż usłyszał od Cengera, że do tych modeli nie można już dostać części.

Wreszcie Kirimli zabierze Nanę do znajomego zegarmistrza, który zajmuje się renowacją starych modeli. Kiedy mężczyzna odda jej naprawiony zegarek, ta nie będzie posiadać się ze szczęścia. Jej wdzięczność wobec Yaman będzie nieoceniona.

Dziękuję... To dla mnie bardzo ważna pamiątka

- wydusi.

W odpowiedzi usłyszy tylko krótkie "Wiem".

W drodze powrotnej Yaman dowie się od Nedima, że ten trafił na ślad ludzi, którzy porwali Yusufa. Yaman i Nana udadzą się prosto na miejsce. Chwilę później pomiędzy biznesmenem a Idrisem i jego ludźmi dojdzie do strzelaniny!

Kiedy Yaman znajdzie się na muszce, Nana mocno go odepchnie, sprawiając, że uniknie śmiertelnego strzału! Co później zrobi Kirimli? Jak po wszystkim zachowa się Nana? Zobacz w galerii ZDJĘCIA tych scen.

Kiedy 590 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 590 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany we wtorek, 3 czerwca 2025 roku o godzinie 15:55 w TVP1.

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.