Tureckie seriale

Dziedzictwo. Pierwszy odcinek w sobotę! Podstępna Canan zagra na uczuciach Seher! Streszczenie 339. odcinka Emanet [7.09.2024]

TVP zwiększyła liczbę odcinków tureckiego serialu "Emanet". Co wydarzy się w pierwszym sobotnim odcinku o numerze 339? Perfidna Canan spróbuje zagrać na uczuciach Seher i jej się to uda! Co zrobi, by wzbudzić litość u kobiety? Mamy zdjęcia i streszczenie!