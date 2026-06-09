Dziedzictwo, odcinek 944. Poyraz nie kryje uczuć. Wyznaje miłość umierającej Nanie - ZDJĘCIA

Wydarzenia poprzedzające to miłosne wyznanie obfitowały w dramatyczne chwile. W 943. epizodzie odnaleziona przez Truciznę Nana padła ofiarą brutalnego ataku z jego strony. Złoczyńca zdążył podać kobiecie śmiertelną dawkę niebezpiecznej substancji na moment przed zjawieniem się Poyraza. Choć mężczyzna błyskawicznie wymierzył sprawiedliwość i pozbawił bandytę życia, stan Nany okazał się krytyczny. Poszkodowana została przetransportowana na oddział intensywnej terapii, gdzie personel medyczny stoczył trudną walkę o jej przetrwanie. Zrozpaczony Poyraz musiał natomiast zmierzyć się z przerażającą wizją utraty ukochanej kobiety, zanim zdążył jej wyznać swoje szczere uczucia.

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Dziedzictwo odcinek 944. Poyraz wyznaje Nanie miłość w szpitalu

W 944. odsłonie serialu Poyraz nie opuszcza ukochanej nawet na moment po brawurowym i zakończonym sukcesem zdobyciu niezbędnego antidotum. Mężczyzna nieustannie czuwa przy szpitalnym łóżku Nany. Kobieta wciąż pozostaje nieprzytomna, a jej stan jest bardzo poważny pomimo otrzymania leku. Wpatrzony w poszkodowaną Poyraz wraca myślami do wszystkich dotychczasowych przeżyć, w tym pięknych chwil, bolesnych doświadczeń i przeszkód stojących na ich drodze. Targany potężnymi emocjami nie potrafi dłużej ukrywać swoich uczuć i ostatecznie decyduje się na wyznanie głębokiej miłości.

- Bardzo cię kocham – mówi Poyraz do Nany

Pozostaje tajemnicą, czy pogrążona w nieświadomości kobieta usłyszała poruszającą spowiedź załamanego Poyraza. Widzowie dowiedzą się dopiero w nadchodzących epizodach, jak zareaguje Nana po odzyskaniu przytomności i poznaniu skali uczuć swojego wybawcy.

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Kiedy i gdzie oglądać 944. odcinek serialu Dziedzictwo?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premierę 944. odcinka zaplanowano na środę 10 czerwca 2026 roku. Fani, którzy nie będą mogli zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji alternatywne rozwiązanie. Wszystkie archiwalne oraz najnowsze epizody są udostępniane w przestrzeni internetowej za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Fabuła i obsada tureckiej telenoweli Dziedzictwo

Historia skupia się na losach dwóch córek Yusufa, czyli Seher i Kevser. Początkowo rodzina wiedzie skromne, ale niezwykle radosne życie. Sytuacja ulega zmianie, kiedy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego przedstawiciela rodu Kyrymly. Kobieta wydaje na świat syna i nadaje mu imię na cześć swojego ojca. Z czasem bohaterka zostaje wdową, a sytuację pogarsza jej nagła i ciężka choroba. W ostatnich chwilach życia błaga swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim potomkiem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego i chłodnego Yamana. Zrozpaczona Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu grająca Seher

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

Gülderen Güler wcielająca się w Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu portretujący Ziyę

İpek Arkan występująca jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu