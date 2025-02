Emanet. Tak Seher odzyska kolejne wspomnienie. To będzie dla niej koszmar!

Miłość i nadzieja. Kuzey wyzdrowieje dzięki Sili! Tak będzie wyglądać ich czułe pożegnanie. Streszczenie odcinka 145 Ask ve umut (05.03.2025)

Emanet. Seher przeżyje koszmar podczas zabawy z Yusufem

Z pozoru zaplanowany przez Zuhal niewinny atak psa na Seher, przyniesie swoje żniwo. Kobieta ciągle ma w głowie obawę, że w przeszłości miała miejsce nieprzyjemna sytuacja z udziałem psa i nie daje jej to spokoju. W 497 odcinku Emanet Yusuf zaprosi domowników do wspólnej zabawy w chowanego. Wtedy to Seher przypomni sobie coś strasznego!

Kobieta postanowi schować się w piwnicy i wtedy będzie miała przed oczami sytuację, jak kiedyś Yaman ją tam więził i poszczuł ją psem.

Kiedy Yaman przyjdzie po żonę, ta będzie przerażona i będzie się go bała. Swoimi obawami podzieli się z Zuhal.

Nazli, przypomniałam sobie psa. On go na mnie napuścił. Pamiętam to!

- powie przerażona Seher.

Zuhal, nie dając po sobie poznać, że czuje satysfakcję, będzie udawała troskliwą.

Kochana, to straszne! Nawet sobie nie wyobrażam, co czujesz

- powie do słuchawki.

Kiedy 497 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 497 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w środę, 26 lutego 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później o godzinie 1:30 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.