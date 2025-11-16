Czarna śmierć, odcinek 2: Zajdler i Łucja w mrocznym spisku! Wyjedzie w popłochu, ale nie przewidzi jednego - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Czarna śmierć", odcinek 2 - niedziela, 16.11.2025, o godz. 20.25 w TVP1

Łucja Winter to oficer wywiadu powiązana z aparatem bezpieczeństwa PRL. W 1 odcinku serialu "Czarna śmierć" wróciła z tajnej misji w Indiach, a jej działania od początku splatają się z wybuchem epidemii ospy prawdziwej. W 2 odcinku nowego serialu TVP Łucja stanie się centralną postacią spisku, który ma ukryć prawdziwą skalę zagrożenia. Będzie starała się kontrolować sytuację w szpitalu, w którym profesor Zajdler nie będzie chciał przyznać, że choroba rozprzestrzenia się szybciej niż ktokolwiek przewidywał. Będzie wiedziała, że każdy ruch może zaważyć na bezpieczeństwie mieszkańców Wrocławia, a jej decyzje będą obserwowane przez służby i polityków, którzy nie chcą dopuścić do paniki.

Profesor Zajdler i walka o kontrolę

Andrzej Zajdler będzie nadal próbował utrzymać władzę w szpitalu i kontrolować informacje o epidemii. Wraz z Łucją będzie dążył do zatuszowania niepokojących sygnałów, mimo że Weronika Przybysz (Anna Karczmarczyk) i nie tylko będą coraz bardziej zdeterminowani, by znaleźć pacjenta zero i powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Zajdler w odcinku 2 będzie stawiał diagnozy i podejmował decyzje, które mogą okazać się kolejnym błędem, powtarzając schemat z poprzedniego odcinka, kiedy to jego decyzje przyczyniły się do śmierci Ani Bielik (Agata Łabno).

Malczyk wydaje polecenie, by chronić rodzinę

Pierwszy sekretarz Malczyk natomiast zadzwoni do swojej żony i poleci jej, aby spakowała się „jak na wakacje”, zabrała dzieci i pojechała na wieś do matki. Będzie przekonany, że w ten sposób minimalizuje zagrożenie i że władza wciąż ma kontrolę nad sytuacją. Jego ton pokaże, że nawet w obliczu epidemii priorytetem dla decydentów jest pozorna stabilizacja i utrzymanie spokoju w mieście.

- Spakuj się jak na wakacje. Dzieci też. Pojedziecie na wieś, do twojej matki. Jaka wojna nic się nie dzieje. Jeszcze... - uzna twardo Malczyk.

Końcówka 2 odcinka serialu "Czarna śmierć" pokaże Łucję w nowym świetle. Agentka będzie świadoma, że sprawy zaszły za daleko. Ciemną nocą wymknie się z gabinetu, chcąc działać poza oczami przełożonych. Nie przewidzi jednak, że ktoś ją śledzi, tajniak obserwuje każdy jej ruch, a napięcie rośnie z każdą chwilą. To moment, który pokaże, że nawet osoby w centrum władzy i spisku nie mają pełnej kontroli nad sytuacją, a epidemia wymyka się spod kontroli.