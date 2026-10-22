Barwy szczęścia, odcinek 3425: Broda zażąda od Józefiny swojej części spadku po Rawiczu! ZWIASTUN

Broda w 345 odcinku "Barw szczęścia" pozna prawdę o swoim ojcu! To Bogdan Rawicz

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" zakończą się długie poszukiwania Brody. Kajetan od miesięcy będzie próbował ustalić, kim był jego biologiczny ojciec, ale kolejne tropy będą przynosiły przede wszystkim rozczarowania. W końcu prawda okaże się znacznie bliżej, niż mógł przypuszczać.

Wszystko zacznie się od Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), która podczas oglądania starych fotografii zwróci uwagę na uderzające podobieństwo Brody do zmarłego Bogdana Rawicza. Zacznie podejrzewać, że Kajetan może być przyrodnim bratem Cezarego. Józefina (Elżbieta Jarosik) będzie znała prawdę, ale początkowo nie zechce jej ujawniać, przekonana, że w ten sposób chroni syna. Tajemnicy nie uda się jednak utrzymać...

Kajetan Rawicz?! Broda w 3425 odcinku "Barw szczęścia" natychmiast zechce zmienić nazwisko?

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" Broda dowie się w końcu, że Bogdan Rawicz rzeczywiście był jego ojcem. Odkrycie wywróci do góry nogami wszystko, co Kajetan wiedział do tej pory o swoim pochodzeniu. Najbardziej zaskakująca będzie jednak jego reakcja. Zamiast zamknąć się w sobie albo godzinami analizować przeszłość matki, Broda niemal natychmiast zacznie myśleć o tym, co nowa wiedza oznacza dla jego przyszłości.

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" pierwszą osobą, która usłyszy o rodzinnym przełomie, będzie Żabcia. Gdy Broda oznajmi jej, że jego ojcem był Bogdan Rawicz, kobieta kompletnie osłupieje. Kajetan będzie za to wyraźnie podekscytowany. Szybko zacznie mówić o formalnej zmianie nazwiska. Skoro przez całe życie nie wiedział, kim jest jego ojciec, teraz najwyraźniej będzie chciał jak najszybciej zaznaczyć nowo odkryte pochodzenie także oficjalnie.

Broda w 3425 odcinku "Barw szczęścia" upomni się o spadek po Bogdanie Rawiczu?!

W 3425 odcinku "Barw szczęścia" Kajetan szybko przejdzie od radości z odnalezienia ojca do bardziej praktycznych konsekwencji całego odkrycia. Nazwisko Rawicz będzie tylko początkiem. Broda zacznie otwarcie marzyć o należnej mu w jego przekonaniu części majątku. Skoro jest biologicznym synem Bogdana, może uznać, że przez lata pozbawiano go nie tylko wiedzy o ojcu, ale także praw, które miał Cezary.

Kiedy 3425 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3425 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 22 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.