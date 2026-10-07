Barwy szczęścia, odcinek 3414: Sklep Grzelaków na skraju upadku?! Weronika zacznie drążyć temat - ZDJĘCIA

Sklep Grzelaków w 3414 odcinku "Barw szczęścia" straci kolejnych klientów. "Bella Salmonella" zniszczy ich reputację?

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" Aldona i Borys zaczną coraz poważniej obawiać się o przyszłość swojego sklepu. Problemy nie rozpoczną się jednak tego dnia. Wszystko będzie konsekwencją niefortunnej sprzedaży suszonych grzybów panu Bogumiłowi.

Przypomnijmy, że Borys wydał klientowi towar jeszcze przed uzyskaniem wszystkich potrzebnych wyników badań. Później okazało się, że wśród grzybów znalazły się trujące lisówki, a Bogumił po ich zjedzeniu trafił do szpitala. Sprawą zainteresowała się policja i sanepid, a sam poszkodowany zaczął domagać się od Grzelaków rekompensaty.

W 3410 odcinku "Barw szczęścia" w internecie zacznie krążyć wyjątkowo złośliwa nazwa ich sklepu - „Bella Salmonella”. Żart błyskawicznie zacznie uderzać w reputację Grzelaków, a kolejni stali klienci zrezygnują z zakupów. Aldona będzie nawet przekonana, że za falą hejtu stoi sam Bogumił.

Weronika w 3414 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciała opisać aferę Grzelaków w „Szoku”. Aldona i Borys wpadną w panikę

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" Ciesielska zobaczy w historii Grzelaków temat na duży materiał. Już dzień wcześniej jej uwagę zwróci sprawa zatrucia oraz gigantyczna fala internetowego hejtu, która spadnie na rodzinę. Weronika nie będzie jednak chciała przygotować prostego tekstu o „sklepie, który zatruł klienta”.

Zależy jej na poznaniu całej historii. Dlatego zaproponuje Aldonie i Borysowi, żeby sami opowiedzieli o tym, co się wydarzyło, i przedstawili swoją wersję wydarzeń. Dziennikarka przekona, że artykuł może stać się dla nich szansą na odzyskanie dobrego imienia.

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– Zrozumcie, że to jest dla was szansa! – Szansa? Widziałaś, jaki hejt się wylewa na nas w sieci? Artykuł w Szoku? Jeszcze tego by nam brakowało… – Możecie przedstawić sprawę z własnej perspektywy, a ja wszystko rzetelnie opiszę. – Ale wasi czytelnicy nas zlinczują. – Frustraci piszą w sieci a nasi czytelnicy chcą prawdy i ja tę prawdę przekażę.

Weronika w 3414 odcinku "Barw szczęścia" dotrze do pana Bogumiła. On przyjmie ją z otwartymi ramionami!

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" reporterka zrobi to, czego wymaga od niej dziennikarska rzetelność - wysłucha również drugiej strony konfliktu. Ciesielska umówi się na rozmowę z panem Bogumiłem. W przeciwieństwie do przerażonych Grzelaków senior będzie wręcz zachwycony zainteresowaniem dziennikarki. Na pierwszy rzut oka może się więc wydawać, że Ciesielska otrzyma dokładnie to, czego potrzebuje - poszkodowanego klienta gotowego szczegółowo opowiedzieć o zatruciu i swoim konflikcie z właścicielami sklepu. Rozmowa szybko przybierze jednak niespodziewany obrót.

W 3414 odcinku "Barw szczęścia" Weronika zacznie dokładniej przyglądać się Bogumiłowi i odkryje informacje, które rzucą na niego zupełnie nowe światło. Wyjdzie na jaw, że senior jest nałogowym hazardzistą i ma spore długi.

Kiedy 3414 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3414 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.